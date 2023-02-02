Імпорт електроенергії з Європи може закрити 50% дефіциту, – голова «Укренерго»

Імпорт електроенергії з країн Європи потенційно може покрити 40-50% дефіциту в енергосистемі України, однак для цього необхідно створити можливості для цього.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії

За його словами, наразі існує технічна можливість збільшити імпорт електроенергії з використанням вже існуючих міждержавних ліній електропередачі. Водночас існують обмеження з європейської сторони, які передбачають поступове збільшення імпорту.

"Ми зараз боремося за те, щоб це збільшення відбувалось якомога швидше і якомога більшими кроками. За нашими оцінками цей ліміт, який сьогодні доведений європейцями сукупно для України і Молдови, можна збільшити принаймні у 2-2,5 рази. В такому разі імпорт може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі", - заявив Кудрицький.

Він зауважив, що електроенергія за імпортом дорожча за українську, але в умовах дефіциту в енергосистемі України бізнес зацікавлений збільшувати її імпорт.

"Електроенергія з Європи дорожча за українську, але багато українських промислових споживачів готові платити цю вищу ціну задля того, щоб мати можливість виготовляти продукцію, продавати її на ринку або експортувати. Зараз імпорт набирає обертів", - сказав голова "Укренерго".

Як повідомлялося, за даними ENTSO-E, Україна почала імпортувати значні обсяги електроенергії з 15 січня. Зокрема, 15 січня надійшло 655 МВт-год, 20 січня - 220 МВт-год, 21 січня - 6963 МВт-год, 22 січня - 6672 МВт-год, 25 січня - 99 МВт-год, 26 січня - 3813 МВт-год.

Найактивнішим імпортером є "Д.Трейдінг", що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Напередодні компанія публічно оголосила про початок імпорту електроенергії. Крім неї, перетин у невеликих розмірах бронювали "ЕРУ Трейдінг", "Некстрейд", а також "НАП-Ком'юніті", "Августа", "Ю. Комодітіз".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 січня затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії, яке передбачає, що приватні підприємства зможуть уникати примусових відключень у випадку, якщо для них імпортуватимуть відповідні обсяги електроенергії.

Раніше Міненерго повідомляло, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий годинник, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.