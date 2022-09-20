Наглядова Рада «МГУ» затягує процес ліквідації компанії для збереження посад і зарплат – глава ОГТСУ

Більшість членів наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" намагаються затягнути процес ліквідації компанії для збереження своїх посад та зарплат, повідомив нещодавно звільнений гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Енергореформа.

"Багато хто запитує, чому рішення "МГУ" про моє звільнення прийнято в такий час, коли йде війна і починається найскладніший ОЗП. Відповідь дуже проста: вже за кілька тижнів планувалося взагалі ліквідувати МГУ і звільнити всіх членів наглядової ради МГУ. В ОГТСУ планувалося створити власну наглядову раду, яка і мала обрати нове керівництво ОГТСУ на відкритому конкурсі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, проект рішення активно розроблявся Міністерством економіки відповідно до цільової моделі корпоративної реформи ОГТСУ, яку розробили консультанти Світового банку із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

"Зрозуміло, МГУ не хотіло чекати на свою ліквідацію, втрати посад і заробітку. Тому вирішили діяти ва-банк і звільнити мене як основного промоутера цієї реформи, а потім намагатися заблокувати її проведення або максимально затягнути. Такі сигнали я вже бачу на сайті МГУ", - уточнив Макогон.

На сайті МДУ оголосило, що підготувало проект закону, "який покликаний усунути ризики, перешкоди та забезпечити швидку реалізацію спільної позиції всіх стейкхолдерів про необхідність переходу до моделі єдиної компанії".

"Необхідність ухвалити новий закон означає можливість поховати реформу під куполом Верховної Ради на роки. Хоча наразі передбачалося провести реформу без будь-яких змін до законів. Було кілька опцій на вибір. Було б бажання. Сподіваюся, що під тиском західних партнерів реформу доведуть до логічного завершення", - резюмував Макогон.

До спостережної ради МГУ входять екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник, екс-співробітник "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" Тетяна Федорова (обидва - представники держави), юрист Ірина Марушко, Уберта Беттонвіль та Ян Чадам (троє - незалежні).

Як повідомляла Енергореформа, під час створення "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" було створено ОГТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТСУ було передано у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років.

З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року НР МГУ схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому зараз належить 100%.

11 серпня 2022 року НР МГУ ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не вказала його ім'я.

Кабінет міністрів відмовив МДУ у погодженні його кандидатури на посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури.

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) при призначенні генерального директора ОГТСУ.

Наглядова рада МГУ рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, коли він перебував у відрядженні.

