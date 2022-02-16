Финансовые новости
- |
- 16.02.22
- |
- 08:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС закупил рекордные объемы сжиженного газа на случай перебоев с поставками
08:34 16.02.2022 |
ЕС предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа в Европу прекратятся. Об этом журналистам в Страсбурге заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), передает в ночь на среду, 16 февраля, агентство dpa.
По ее словам, для уменьшения риска возникновения перебоев с сырьем Еврокомиссия в последние месяцы провела переговоры с ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), такими как США, Катар и Египет, чтобы те нарастили объемы СПГ.
Кроме того, состоялись консультации с ключевыми импортерами сжиженного природного газа, в частности Японией и Южной Кореей, чтобы те предоставили Евросоюзу сырье из собственных запасов. Как указала глава Еврокомиссии, в результате этих усилий Брюсселя в январе ЕС импортировал рекордные десять триллионов кубометров сжиженного газа.
Рост цен на газ в Европе
Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за 1000 кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" перешагнула порог в 600 долларов, а в начале октября превысила 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув исторического максимума в 2190 долларов.
До сих в Европе не было столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых - британский NBP - был создан в 1996 году.
Более 40 процентов газа страны Европы получают из России, у которой, по-видимому, в настоящее время "нет заинтересованности в увеличении поставок, несмотря на пиковые цены и ажиотажный спрос", отмечала в начале февраля Урсула фон дер Ляйен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки
|Кремлевский театр: На что Путин, Лавров и Шойгу намекнули Украине и миру
|Что ждет Мураева после закрытия канала «НАШ» — интервью с Виталием Куликом
|Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС закупил рекордные объемы сжиженного газа на случай перебоев с поставками
|Золото дешевеет 16 февраля в ожидании протокола ФРС США
|Мировые цены на нефть 16 февраля незначительно снижаются на ослаблении опасений по поводу поставок
|Самолеты МАУ укрылись в Испании от возможной войны
|Минфин повысил на 10 б.п. ставку 5-мес. ОВГЗ, но продажи вновь резко упали
|Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года
Это интересно
|Новый гибкий суперконденсатор может увеличить срок службы носимых устройств
|Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
|Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
|Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн
|Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla
|Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году