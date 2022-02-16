ЕС закупил рекордные объемы сжиженного газа на случай перебоев с поставками

ЕС предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа в Европу прекратятся. Об этом журналистам в Страсбурге заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), передает в ночь на среду, 16 февраля, агентство dpa.

По ее словам, для уменьшения риска возникновения перебоев с сырьем Еврокомиссия в последние месяцы провела переговоры с ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), такими как США, Катар и Египет, чтобы те нарастили объемы СПГ.

Кроме того, состоялись консультации с ключевыми импортерами сжиженного природного газа, в частности Японией и Южной Кореей, чтобы те предоставили Евросоюзу сырье из собственных запасов. Как указала глава Еврокомиссии, в результате этих усилий Брюсселя в январе ЕС импортировал рекордные десять триллионов кубометров сжиженного газа.

Рост цен на газ в Европе

Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за 1000 кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" перешагнула порог в 600 долларов, а в начале октября превысила 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув исторического максимума в 2190 долларов.

До сих в Европе не было столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых - британский NBP - был создан в 1996 году.

Более 40 процентов газа страны Европы получают из России, у которой, по-видимому, в настоящее время "нет заинтересованности в увеличении поставок, несмотря на пиковые цены и ажиотажный спрос", отмечала в начале февраля Урсула фон дер Ляйен.