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АНАЛІТИКА

Бюджет України у січні отримав $3,8 мільярда, основна частина суми - від ЄС

17:43 31.01.2025 |

Економіка

 

У січні 2025 року державний бюджет України отримав фінансування на 3,8 млрд доларів США.

Про це у Телеграмі повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що з цієї суми 3,1 млрд дол. надійшло від ЄС, а 700 млн дол. залучено через випуск держоблігацій на внутрішньому ринку.

"Кошти від ЄС є першим траншем Євросоюзу у межах ERA Loans. Це кредити, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві фінансів зауважили, що ці 3,1 млрд дол. є умовними борговими зобов'язаннями для України, оскільки витрати за позикою понесе країна-агресор.
 

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