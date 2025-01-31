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З України у 2025 році виїде ще 200 тисяч людей, повернення очікується у 2026 – НБУ
У 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за січень 2025 року.
Зазначається, що впродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 500 тисяч осіб, що відповідало оцінкам НБУ.
"Спостерігається зменшення частки тих, хто бажає повернутися, через подальшу адаптацію українців за кордоном", - йдеться у звіті.
Тому, як вважають в НБУ, масове та швидке повернення мігрантів в умовах збереження статус-кво виглядає малоймовірним, унаслідок чого дефіцит робочої сили зберігатиметься.
За підрахунками НБУ, зміна політики країн-реципієнтів щодо українських мігрантів та проактивна політика українського уряду щодо повернення мігрантів додому можуть пожвавити міграційний приплив. Також він стимулюватиметься в разі швидкого зниження безпекових ризиків в Україні.
У цьому разі нестача робочої сили знизиться, споживчий попит відновлюватиметься швидше, водночас ризики зростання безробіття в короткостроковому періоді також можуть посилитися, вважають в НБУ.
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