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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту слабо знижуються і завершують тиждень у мінусі, Brent торгується біля $76,8 за барель

 

Ціни на нафту слабо опускаються на торгах у п'ятницю, завершують тиждень у мінусі.

Трейдери чекають на набрання чинності в США мит на імпорт з Канади і Мексики. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 1 лютого обіцяні раніше мита набудуть чинності. Водночас він заявив, що ще не ухвалив рішення щодо того, чи будуть вони поширюватися на нафту.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), американський імпорт нафти з Канади 2023 року становив 4,42 млн барелів на добу, з Мексики - 910 тис. б/д. На частку Канади припало 52% загального імпорту нафти Штатами, на частку Мексики - 11%.

Глава канадського МЗС Мелані Жолі зазначила, що в разі введення мит на імпорт нафти з країни США будуть змушені закуповувати сировину у Венесуелі.

"Ми постачаємо нафту зі знижкою, і її, зрештою, переробляють у Техасі, - сказала вона в інтерв'ю Financial Times. - Якщо цього не будемо робити ми, це зробить Венесуела".

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:55 EET становить $76,82 за барель, що на $0,05 (0,07%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Квітневі контракти, що активніше торгуються, подешевшали на $0,04 (0,05%) - до $75,85 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилися в ціні дотепер на $0,1 (0,14%), до $72,63 за барель.

Трейдери також чекають новин від ОПЕК+. Міністерський моніторинговий комітет альянсу, співголовами якого є Росія і Саудівська Аравія, у понеділок, 3 лютого, розгляне ситуацію на нафтовому ринку. Засіданню передував заклик президента США Дональда Трампа на адресу Саудівської Аравії та ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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