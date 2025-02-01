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Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває: За 2024 рік експортний виторг ІТ зменшився на 4,1% і становила $6,45 мільярда.
Про це йдеться в аналітиці від Львівського IT-кластера, яка є у розпорядженні ЕП.
"Українській економіці це принесло на $279 мільйонів менше у порівнянні з результатами 2023 року. Такі дані наводить НБУ", - йдеться у матеріалі.
Обсяг експорту IT-послуг в грудні 2024 року становив $617 мільйонів.
"Українській економіці це принесло на $97 мільйонів більше порівняно з листопадом. Також, ці показники на 1% або ж $6 мільйонів більші у порівнянні з груднем 2023", - пише IT-кластер.
ІТ-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку.
Валютне вторгування від експорту IT-послуг становило 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте цей показник дещо менший ніж торік. Тоді він становив 41%.
А у загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам.
Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,39 мільярда валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.
Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії - 8,8% та $564,98 мільйона. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши $501,19 мільйона, це 7,8%.
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