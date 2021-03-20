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В мире растет интерес к безуглеродному топливу на основе аммиака
21:54 19.03.2021 |
За последний год заметно возрос интерес инвесторов к проектам, связанным с топливом на основе аммиака. В частности, в начале года началось строительство судов с аммиачным силовым агрегатом, передает offshore-energy со ссылкой на последний отчет «Коалиции по переходу к нулевым выбросам» (Getting to Zero Coalition, - GtZC).
В последние два года количество обнародованных пилотных и демонстрационных аммиачных проектов с нулевыми выбросами выросло с 66 до 106. Их диапазон простирается от судовых технологий и производства аммиачного топлива до бункеровочных и перегрузочных объектов.
За отчетный период было реализовано десять крупных демонстрационных проектов по производству аммиака, в результате чего их общее количество достигло 14. На рынке также были размещены первые заказы на аммиачные суда [большой вместимости].
В рамках одного из таких заказов греческий судовладелец Avin International LTD нанял китайскую судостроительную компанию New Times Shipbuilding Co. для постройки первого в мире судна с силовой установкой, работающей на аммиаке. Судно длиной 274 м находится в постройке и у китайской компании есть заказы еще на два подобных корабля.
Данные GtZC также показали рост интереса судовладельцев к большим танкерам, предназначенным для перевозки метанола, оснащенным с двигателями, использующими в качестве топлива метанол.
В сфере малотоннажных кораблей наблюдается тенденция к использованию в качестве энергоносителей водорода и аккумуляторных батарей или их комбинации. Предпочтение отдается производству топлива Power-to-X с водородом в качестве сырья.
Большинство проектов (71) связано с Европой. В то же время за предыдущие годы количество азиатских проектов выросло с 16 до 31, говорится в отчете GtZC.
Из 106 проектов 54 имеют частичное государственное финансирование. Наибольшую господдержку получают крупномасштабные проекты по производству альтернативного топлива.
«Мы видим усиливающуюся специализацию в проектах малых и больших кораблей. Проекты в области судовых технологий на водородной основе пользуются большой популярностью, но особый интерес вызывают проекты по производству аммиака. Мы также видим продолжающуюся тенденцию к производству топлива Power-to-X на водородной основе», - заявил Джесси Фанесток, директор проекта Global Maritime Forum.
Справка enkorr
Технология Power-to-X (англ., по смыслу, преобразование электричества в топливо/энергоносители) в общем случае предусматривает использование электроэнергии для производства альтернативного топлива (преимущественно чистого). Так, получаемая от ветряных и солнечных электростанций чистая электроэнергия используется для получения «зеленого» водорода, из которого может быть произведен «зеленый» аммиак.
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