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АНАЛІТИКА

Україна та Японія запустили спільну платформу для залучення японського бізнесу до відновлення

 

Україна і Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення і реконструкції (JUPITeR), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Платформа JUPITeR створена для координації та широкого залучення японських компаній до відновлення нашої інфраструктури. Сподіваємося, що разом напрацюємо надійні та дієві механізми координації підтримки. Це надасть нам із японськими колегами змогу чітко визначати пріоритети та ефективно відповідати на актуальні потреби відновлення України вже зараз", - процитовано в повідомленні віцепрем'єра із відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Платформа інформуватиме своїх членів серед японського бізнесу про ситуацію в Україні та пріоритетні проєкти відновлення. Україна розраховує залучити японський бізнес до відновлення житлової інфраструктури, а також обмінюватися досвідом у навчанні фахівців транспортної сфери та інших проєктів, зазначила заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк.

За її словами, сьогодні Японія тісно співпрацює з Україною у сферах управління відходами та гуманітарного розмінування, а також постачає рейки для "Укрзалізниці", комунальну техніку та теплові насоси для постраждалих громад. Крім того, Мінрозвитку з японською агенцією JICA реалізує проєкт технічного співробітництва та третю фазу Програми екстреного відновлення.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Японія створила координаційну раду з питань відновлення України за участю українського та японського бізнесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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