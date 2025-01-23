Ціни на нафту продовжують втрачати через невизначеність щодо впливу мит Трампа

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у четвер, продовживши втрати на тлі невизначеності щодо того, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом мита і енергетична політика вплинуть на світове економічне зростання і попит на енергоносії.

О 06:27 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,3%, до 78,74 долара за барель, в той час як американська West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 23 центи, або на 0,3%, до 75,21 долара.

Напередодні ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $79,00 п'ятий день поспіль, а ф'ючерси на нафту марки WTI - на рівні $75,44 четвертий день поспіль.

«Ринки нафти повернули деякі нещодавні здобутки завдяки змішаним факторам, - говорить старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. «Ключові фактори включають очікування збільшення видобутку в США в рамках політики президента Трампа, спрямованої на підтримку буріння, і ослаблення геополітичної напруги в Газі, що знімає побоювання щодо подальшої ескалації перебоїв з поставками з ключових регіонів-виробників».

Вона додала, що ширші економічні наслідки американських мит можуть ще більше послабити зростання світового попиту на нафту.

Трамп заявив, що додасть нові мита до своїх санкцій проти Росії, якщо країна не укладе угоду про припинення війни в Україні. Він додав, що вони можуть бути застосовані і до «інших країн-учасниць».

Він також пообіцяв вдарити митами по Європейському Союзу, запровадити 25% мита проти Канади та Мексики, і сказав, що його адміністрація обговорює введення 10% штрафного мита на Китай, оскільки звідти до США надходить фентаніл.

У понеділок він також оголосив надзвичайний стан в енергетиці. Це має надати йому повноваження зменшити екологічні обмеження на енергетичну інфраструктуру та проекти, а також полегшити отримання дозволів на будівництво нових ліній електропередач та трубопроводів, хоча деякі аналітики залишаються скептично налаштованими щодо темпів зростання видобутку нафти в найближчій перспективі.

«В цілому, політика Трампа призводить до волатильності, і ринок буде уважно стежити за тим, як санкції, розширення буріння і торговельна політика впливають на формування світового нафтового ландшафту», - сказав Сачдева з Phillip Nova.

Тим часом, що стосується запасів нафти в США, то за тиждень, що закінчився 17 січня, запаси сирої нафти зросли на 958 000 барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими в середу.

Запаси бензину зросли на 3,23 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,88 млн барелів.