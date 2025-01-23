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Цьогоріч виробничий потенціал українського ОПК може сягнути €34 мільярдів - Умєров
23:11 22.01.2025 |
Європейський Союз має посилити свою роль у встановленні справедливого миру на континенті.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.
За словами міністра, на цьому він наголосив під час панелі щорічної конференції Європейської оборонної агенції, присвяченій підтримці України.
Як зауважив Умєров, головним безпековим пріоритетом ЄС у 2025 році є збільшення інвестицій у виробництво військової техніки, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони, бронетехніки та сучасних артилерійських систем.
«Україна вже досягла значних успіхів у розбудові власної оборонної промисловості, але ми здатні робити ще більше. У 2025 році наш виробничий потенціал може становити 34 млрд євро», - акцентував він.
Проте, за словами міністра, для цього потрібна підтримка, зокрема фінансування у розмірі 18 млрд євро (Україна самостійно здатна забезпечити 16 млрд), передача військових технологій,а також партнерства з європейськими компаніями.
Своєю чергою Умєров висловив вдячність ЄС за рішення спрямувати 1 млрд євро доходів від заморожених російських активів на підтримку українського виробництва. «Ці кошти будуть використані для першочергових потреб: боєприпасів, артилерії та безпілотників», - додав він.
Також міністр підкреслив, що підтримка українського оборонного виробництва є стратегічним внеском у безпеку Європи. «Спільні зусилля, сильні рішення та координація допоможуть зробити 2025 рік роком справедливого миру для України та всієї Європи», - підсумував він.
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