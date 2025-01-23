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Послуга «єВідновлення» відновила роботу після масштабної кібератаки на реєстри
Послуга «єВідновлення» повністю відновила свою роботу після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
"Власники пошкодженого або знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг", - сказано в повідомленні.
У Мінгромад звернули увагу власників житлових сертифікатів, по яких вже були заброньовані кошти, на те, що, для зручності громадян було продовжено терміни бронювання сертифікатів на 30 днів - до 20 лютого 2025 року включно.
"Це дасть змогу в більш спокійному режимі оформити угоди купівлі-продажу нового житла на зміну зруйнованого", - зазначили у відомстві.
У грудні минулого року повідомлялося, що за програмою "єВідновлення" вже погоджено виплати за пошкоджене майно на 8,4 млрд грн та видано житлових сертифікатів на 19,5 млрд грн.
Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.
Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації - не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.
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