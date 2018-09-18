Нацкомиссия повысила тарифы для ряда облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила с 1 октября 2018 года тарифы на распределение и поставки электрической энергии для ряда облэнерго в связи с увеличением фонда оплаты труда.

Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Согласно тексту документа, например, тариф "Киевоблэнерго" на распределение электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) с 1 октября 2018 года вырастет на 4,82% - до 20,23 гривни за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) - на 7,59% - до 163,91 гривни за МВт-ч. Тариф компании на поставки электроэнергии с 1 октября для первой группы потребителей вырастет до 7,44 гривни за МВт-ч (+11,38%), а для второй группы - до 37,18 гривни за МВт-ч (+11,28%).

В целом регулятор пересмотрел тарифы для около 30 энергопоставляющих компаний, что позволит обеспечить средний рост зарплат для работников облэнерго почти на 10%.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1562 гривни за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

По данным регулятора, причинами для повышения оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 миллиона тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долларов за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.