Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прогноз МВФ: у 2026 році ВВП України зросте лише на 1–1,6%

08:29 15.06.2026 |

Економіка

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0-1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого в діапазоні 1,8-2,5%.

"Зростання ВВП сповільниться до 1,0-1,6% у 2026 році через наслідки триваючої війни Росії в Україні та наслідки війни на Близькому Сході, а ризики залишаються надзвичайно високими", - йдеться у пресрелізі Фонду на його сайті у п'ятницю ввечері щодо досягнення угоди про перший перегляд програми EFF на рівні персоналу.

МВФ зазначив, що макроекономічна стабільність загалом зберігається, незважаючи на війну Росії, а також наслідки війни на Близькому Сході, завдяки обґрунтованій макроекономічній політиці та масштабній зовнішній підтримці з боку партнерів України.

Фонд додав, що Національний банк України (НБУ) підтримує достатній рівень міжнародних резервів, зберігає фінансову стабільність та утримує інфляційні очікування на низькому рівні, незважаючи на потрясіння.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а у 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев днями повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про його перегляд у бік зменшення, але не назвав новий показник.

ЄБРР в свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%, а Світовий банк до 1,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8144
  0,1112
 0,25
EUR
 1
 51,8592
  0,0240
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5723  0,07 0,15 45,0791  0,07 0,15
EUR 51,6750  0,09 0,17 52,3514  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на 12.06.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8300  0,05 0,11 44,8600  0,05 0,11
EUR 51,8724  0,12 0,23 51,8940  0,12 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес