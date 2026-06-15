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Прогноз МВФ: у 2026 році ВВП України зросте лише на 1–1,6%
08:29 15.06.2026 |
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0-1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого в діапазоні 1,8-2,5%.
"Зростання ВВП сповільниться до 1,0-1,6% у 2026 році через наслідки триваючої війни Росії в Україні та наслідки війни на Близькому Сході, а ризики залишаються надзвичайно високими", - йдеться у пресрелізі Фонду на його сайті у п'ятницю ввечері щодо досягнення угоди про перший перегляд програми EFF на рівні персоналу.
МВФ зазначив, що макроекономічна стабільність загалом зберігається, незважаючи на війну Росії, а також наслідки війни на Близькому Сході, завдяки обґрунтованій макроекономічній політиці та масштабній зовнішній підтримці з боку партнерів України.
Фонд додав, що Національний банк України (НБУ) підтримує достатній рівень міжнародних резервів, зберігає фінансову стабільність та утримує інфляційні очікування на низькому рівні, незважаючи на потрясіння.
Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а у 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.
Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев днями повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про його перегляд у бік зменшення, але не назвав новий показник.
ЄБРР в свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%, а Світовий банк до 1,2%.
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Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0-1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого в діапазоні 1,8-2,5%.
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