Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України, який у першому кварталі 2026 року знизився порівняно із аналогічним періодом попереднього року на 0,5%, у другому кварталі зросте на 1,7%, у третьому - на 1,9% і у четвертому - на 1,7%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.

"Стійкий споживчий попит та інвестиції в оборонний комплекс підтримають зростання ВВП у 2026 році, однак воно буде меншим, ніж торік, через високі дефіцити e/e, зростання виробничих витрат бізнесу та менший бюджетний дефіцит", - зазначив НБУ, який в цілому погіршив прогноз зростання економіки на цей рік до 1,3% з 1,8% у січневому "Інфляційному звіті".

Тоді Нацбанк очікував, що у першому кварталі цього року ВВП збільшиться на 2,4%, у другому - на 2,5%, у третьому - на 1,6% і у четвертому - на 1,0%.

НБУ пояснив велике розходження свого прогнозу на перший квартал із реальними даними "вагомими втратами генеруючих і мережевих потужностей унаслідок російських обстрілів, що на тлі аномально холодної погоди призвело до високого дефіциту е/е та вимушено жорстких заходів балансування системи". Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги, вказав також центробанк.

В Інфляційному звіті також наголошується, що складна ситуація в енергетиці зумовила зростання від'ємного внеску чистого експорту в зміну ВВП: падіння фізичних обсягів експорту товарів і послуг у І кварталі залишилося на рівні попереднього кварталу - близько 1% р/р, тоді як зростання фізичних обсягів імпорту пришвидшилося до 12% р/р. Таку динаміку зумовили значні обсяги розмитнення природного газу, активне ввезення енергообладнання та збільшення закупівель нафтопродуктів. Ці чинники лише частково нівелювалися падінням імпорту легкових електромобілів після відновлення їх оподаткування.

Щодо наступного року, то НБУ зберіг загальний прогноз зростання ВВП на рівні 2,8%, але суттєво переглянув квартальні очікування: у першому кварталі 2027 року - до 4,7% з 1,6%, у другому - до 2,5% з 2,2%, у третьому - до 2,0% з 3,1% і у четвертому - до 2,5% з 3,9%.

"Із 2027 року очікується пришвидшення темпів економічного зростання завдяки пожвавленню приватних інвестицій, стабілізації енергосектору та нарощуванню врожаїв", - зазначив Нацбанк.

Прогноз номінального ВВП в оновленому Інфляційному звіті на цей рік збільшено з 9,89 трлн грн до 10,03 трлн грн, на наступний - з 10,995 трлн грн до 11,170 трлн грн.

"Уточнення фактичних даних, більший дефлятор ВВП, однак повільніше зростання реального ВВП у 2026 році", - пояснив Нацбанк.

Цей Інфляційний звіт НБУ має окрему вставку "Точність макроекономічних прогнозів", у якій центробанк стверджує, що період 2019-2025 років його прогнози виявилися одними з найбільш точних серед усіх оцінюваних інституцій.

"Водночас динамічний та непередбачуваний розвиток подій, зумовлений перебігом повномасштабної війни, змушував НБУ та інших учасників ринку регулярно переглядати оцінки. Основними чинниками коригувань були зміна припущень щодо обсягів міжнародної допомоги, а також тривалі й різноспрямовані шоки пропозиції", - йдеться у документі.

У якості прикладу наводиться 2025 рік, коли переважно більш консервативний прогноз НБУ щодо динаміки реального ВВП все одно виявився занадто оптимістичним, бо економічне зростання суттєво сповільнилися через інтенсифікацію російських обстрілів, що спричинило руйнування виробничих потужностей, логістики і високий дефіцит електроенергії.

"Аналіз помилок показує, що систематичного зміщення в прогнозах НБУ немає: відхилення від фактичних даних не мають стійкої тенденції до пере- чи недооцінки показників. Значною мірою ці розбіжності зумовлені дією непередбачуваних зовнішніх чинників, насамперед мінливою пропозицією продовольчої продукції та переглядом припущень щодо тривалості й інтенсивності безпекових ризиків", - наголосив Нацбанк.

Він додав, що прогнози НБУ, як і інших провідних центробанків, зазвичай є консервативнішими за ринкові, що пояснюється асиметрією ціни помилки: для НБУ наслідки недооцінки ризиків значно небезпечніші, ніж наслідки зайвої обережності.

"Попри такий підхід точність прогнозів НБУ загалом залишається вищою, ніж середня серед інших організацій", - вважають у центробанку.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.