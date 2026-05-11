У другому півріччі інфляція може прискоритися — оцінка НБУ

У квітні 2026 року інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%, свідчать дані,
опубліковані Держстатом. Головним чинником пришвидшення інфляції
залишалося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту,
зауважили в Національному банку України.
У найближчі місяці, прогнозує регулятор, інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі - до 9,4% наприкінці року.
Причина
- посилення тиску на виробничі витрати підприємств, зокрема через прямі
та вторинні ефекти від подорожчання енергоресурсів, послаблення курсу
гривні під впливом ринкових чинників у попередні періоди, а також
подальше підвищення зарплат.
Нагадаємо, середня заробітна плата працівників в Україні, відповідно до даних Держстату, в березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30 356 грн.
"Відповідно
до квітневого прогнозу НБУ інфляція повернеться на траєкторію стійкого
зниження у 2027 році. Монетарна політика НБУ спрямована на приведення
інфляції до цілі 5% на горизонті політики. У разі посилення ризиків для
цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі
стримування інфляції", - заявили в Нацбанку.
Прогноз інфляції
Наприкінці квітня Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні
на поточний рік із 7,5% у попередньому січневому прогнозі до 9,4%, а на
2027 рік - з 6% до 6,5%. Окрім того, НБУ очікує зростання реального ВВП
у 2027 році на рівні 1,3%, тоді як у січневому Інфляційному звіті він
прогнозував 1,8%, у жовтневому - 2%.
Раніше в квітні заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський заявив, що прямий вплив на інфляцію
в Україні від зростання цін на паливо в цьому році може скласти від 0,5
до 1 відсоткового пункту, а вторинні ефекти можуть бути майже вдвічі
вищі.
У січні НБУ
погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП України через наслідки
російських ударів по енергетиці. Зокрема, макроекономічний прогноз
Нацбанку передбачав, що за результатами 2026 року інфляція сповільниться
до 7,5%, у 2027 році - знизиться до 6% і досягне цільового рівня 5% у
2028 році.
Згідно із попереднім прогнозом, оприлюдненим в Інфляційному звіті
за жовтень минулого року, Нацбанк очікував уповільнення інфляції до
9,2% у 2025 році, до 6,6% - у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027
року.