У другому півріччі інфляція може прискоритися — оцінка НБУ

У квітні 2026 року інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%, свідчать дані, опубліковані Держстатом. Головним чинником пришвидшення інфляції залишалося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту, зауважили в Національному банку України.

У найближчі місяці, прогнозує регулятор, інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі - до 9,4% наприкінці року.

Причина - посилення тиску на виробничі витрати підприємств, зокрема через прямі та вторинні ефекти від подорожчання енергоресурсів, послаблення курсу гривні під впливом ринкових чинників у попередні періоди, а також подальше підвищення зарплат.

Нагадаємо, середня заробітна плата працівників в Україні, відповідно до даних Держстату, в березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30 356 грн.

"Відповідно до квітневого прогнозу НБУ інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Монетарна політика НБУ спрямована на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі стримування інфляції", - заявили в Нацбанку.

Прогноз інфляції

Наприкінці квітня Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні на поточний рік із 7,5% у попередньому січневому прогнозі до 9,4%, а на 2027 рік - з 6% до 6,5%. Окрім того, НБУ очікує зростання реального ВВП у 2027 році на рівні 1,3%, тоді як у січневому Інфляційному звіті він прогнозував 1,8%, у жовтневому - 2%.

Раніше в квітні заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський заявив, що прямий вплив на інфляцію в Україні від зростання цін на паливо в цьому році може скласти від 0,5 до 1 відсоткового пункту, а вторинні ефекти можуть бути майже вдвічі вищі.

У січні НБУ погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП України через наслідки російських ударів по енергетиці. Зокрема, макроекономічний прогноз Нацбанку передбачав, що за результатами 2026 року інфляція сповільниться до 7,5%, у 2027 році - знизиться до 6% і досягне цільового рівня 5% у 2028 році.

Згідно із попереднім прогнозом, оприлюдненим в Інфляційному звіті за жовтень минулого року, Нацбанк очікував уповільнення інфляції до 9,2% у 2025 році, до 6,6% - у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.