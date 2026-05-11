Ринок уживаних авто в Україні просів: які машини залишаються лідерами продажів

09:30 11.05.2026 |

Ринок уживаних авто в Україні просів: які машини залишаються лідерами продажівУ квітні українці уклали 74 914 угод купівлі-продажу вживаних авто всередині країни, що на 20,9% нижче, ніж в березні, та на 3,2% - ніж рік тому.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

Як зазначають експерти, таке різке зниження після березня найімовірніше є наслідком істотного подорожчання пального.

За їхніми даними, середній вік автомобілів на внутрішньому ринку становить 16 років. Це на шість років більше, ніж у сегменті імпорту, що підкреслює роль внутрішнього ринку як місця "циркуляції" старого автопарку.

Згідно з аналітикою, Volkswagen продовжує домінувати з великим відривом (8896 од.). Далі слідує Renault з показником 4646 од., на третьому місці BMW (4004 од.).

Серед моделей Volkswagen Passat залишається головним автомобілем країни.

"Наявність Lanos у першій п'ятірці та двох серій BMW (3 та 5) у першій десятці ідеально ілюструє розшарування українського суспільства: частина обирає максимально дешевий транспорт, інша - вживаний драйверський преміум", - зазначають експерти.

За їхніми даними, на внутрішньому ринку частка автомобілів із газобалонним обладнанням значно вища, ніж в імпорті.

Проте це пояснюється не намаганням власників старих машин зекономити на пальному, а тим, що цей парк наповнювався історично, і тепер просто є, навіть коли всі вигоди нівелювалися "новою" ціною пропан-бутанової суміші.

Зазначається, що за типом пального структура ринку виглядає так:

  • Бензин: 42,8%
  • Дизель: 25,4%
  • ГБО (газ/бензин): 20,3%
  • Електро: 8,6%
  • Гібрид: 2,6%
  • Газ: 0,3%.
    • За матеріалами: Економічна правда
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,8550
    		  0,0517
    		 0,12
    EUR
    		 1
    		 51,5998
    		  0,0565
    		 0,11

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
    EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8900  0,01 0,02 43,9200  0,01 0,02
    EUR 51,6848  0,01 0,01 51,7070  0,00 0,00

