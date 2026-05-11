Ринок уживаних авто в Україні просів: які машини залишаються лідерами продажів
09:30 11.05.2026 |
У квітні українці уклали 74 914 угод купівлі-продажу вживаних авто всередині країни, що на 20,9% нижче, ніж в березні, та на 3,2% - ніж рік тому.
Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.
Як зазначають експерти, таке різке зниження після березня найімовірніше є наслідком істотного подорожчання пального.
За їхніми даними, середній вік автомобілів на внутрішньому ринку становить 16 років. Це на шість років більше, ніж у сегменті імпорту, що підкреслює роль внутрішнього ринку як місця "циркуляції" старого автопарку.
Згідно з аналітикою, Volkswagen продовжує домінувати з великим відривом (8896 од.). Далі слідує Renault з показником 4646 од., на третьому місці BMW (4004 од.).
Серед моделей Volkswagen Passat залишається головним автомобілем країни.
"Наявність Lanos у першій п'ятірці та двох серій BMW (3 та 5) у першій десятці ідеально ілюструє розшарування українського суспільства: частина обирає максимально дешевий транспорт, інша - вживаний драйверський преміум", - зазначають експерти.
За їхніми даними, на внутрішньому ринку частка автомобілів із газобалонним обладнанням значно вища, ніж в імпорті.
Проте це пояснюється не намаганням власників старих машин зекономити на пальному, а тим, що цей парк наповнювався історично, і тепер просто є, навіть коли всі вигоди нівелювалися "новою" ціною пропан-бутанової суміші.
Зазначається, що за типом пального структура ринку виглядає так:
|Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України, який у першому кварталі 2026 року знизився порівняно із аналогічним періодом попереднього року на 0,5%, у другому кварталі зросте на 1,7%, у третьому - на 1,9% і у четвертому - на 1,7%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.
