Ринок уживаних авто в Україні просів: які машини залишаються лідерами продажів

У квітні українці уклали 74 914 угод купівлі-продажу вживаних авто всередині країни, що на 20,9% нижче, ніж в березні, та на 3,2% - ніж рік тому.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

Як зазначають експерти, таке різке зниження після березня найімовірніше є наслідком істотного подорожчання пального.

За їхніми даними, середній вік автомобілів на внутрішньому ринку становить 16 років. Це на шість років більше, ніж у сегменті імпорту, що підкреслює роль внутрішнього ринку як місця "циркуляції" старого автопарку.

Згідно з аналітикою, Volkswagen продовжує домінувати з великим відривом (8896 од.). Далі слідує Renault з показником 4646 од., на третьому місці BMW (4004 од.).

Серед моделей Volkswagen Passat залишається головним автомобілем країни.

"Наявність Lanos у першій п'ятірці та двох серій BMW (3 та 5) у першій десятці ідеально ілюструє розшарування українського суспільства: частина обирає максимально дешевий транспорт, інша - вживаний драйверський преміум", - зазначають експерти.

За їхніми даними, на внутрішньому ринку частка автомобілів із газобалонним обладнанням значно вища, ніж в імпорті.

Проте це пояснюється не намаганням власників старих машин зекономити на пальному, а тим, що цей парк наповнювався історично, і тепер просто є, навіть коли всі вигоди нівелювалися "новою" ціною пропан-бутанової суміші.

Зазначається, що за типом пального структура ринку виглядає так:

Бензин: 42,8%

Дизель: 25,4%

ГБО (газ/бензин): 20,3%

Електро: 8,6%

Гібрид: 2,6%

Газ: 0,3%.