Національний банк України прогнозує держборг України вище 100% ВВП упродовж усього прогнозного періоду

09:15 11.05.2026 |

Економіка

Національний банк України прогнозує держборг України вище 100% ВВП упродовж усього прогнозного періодуДержавний та гарантований державою борг України буде на рівні понад 100% ВВП упродовж усього прогнозного періоду, повідомив Національний банк у новому інфляційному звіті.

Міністерство фінансів заявляло, що у 2025 році український борг втримався нижче цієї психологічної позначки й Україна завершила рік із відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%. Чи критичний він для економіки країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

За оцінкою НБУ, у 2026 році рівень держборгу уже значно перевищує 100%.

Основним чинником його зростання є необхідність фінансування високих витрат на підтримання обороноздатності, модернізацію сектора безпеки та відбудову критичної інфраструктури.

Через ці потреби дефіцит бюджету скорочуватиметься повільніше, ніж очікувалося раніше: прогнозується, що він становитиме 18% ВВП у 2027 році та 11% ВВП у 2028 році.

"Значні дефіцити бюджетів в умовах помірного економічного зростання зумовлять утримання державного та гарантованого державою боргу на рівні понад 100% ВВП на прогнозному горизонті", - попередив НБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8550
  0,0517
 0,12
EUR
 1
 51,5998
  0,0565
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8900  0,01 0,02 43,9200  0,01 0,02
EUR 51,6848  0,01 0,01 51,7070  0,00 0,00

