11.05.26
15:27
Національний банк України прогнозує держборг України вище 100% ВВП упродовж усього прогнозного періоду
09:15 11.05.2026 |
Міністерство фінансів заявляло, що у 2025 році український борг втримався нижче цієї психологічної позначки й Україна завершила рік із відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%. Чи критичний він для економіки країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.
За оцінкою НБУ, у 2026 році рівень держборгу уже значно перевищує 100%.
Основним чинником його зростання є необхідність фінансування високих витрат на підтримання обороноздатності, модернізацію сектора безпеки та відбудову критичної інфраструктури.
Через ці потреби дефіцит бюджету скорочуватиметься повільніше, ніж очікувалося раніше: прогнозується, що він становитиме 18% ВВП у 2027 році та 11% ВВП у 2028 році.
"Значні дефіцити бюджетів в умовах помірного економічного зростання зумовлять утримання державного та гарантованого державою боргу на рівні понад 100% ВВП на прогнозному горизонті", - попередив НБУ.
|Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України, який у першому кварталі 2026 року знизився порівняно із аналогічним періодом попереднього року на 0,5%, у другому кварталі зросте на 1,7%, у третьому - на 1,9% і у четвертому - на 1,7%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.
