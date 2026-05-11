Національний банк України прогнозує держборг України вище 100% ВВП упродовж усього прогнозного періоду

Державний та гарантований державою борг України буде на рівні понад 100% ВВП упродовж усього прогнозного періоду, повідомив Національний банк у новому інфляційному звіті.

Міністерство фінансів заявляло, що у 2025 році український борг втримався нижче цієї психологічної позначки й Україна завершила рік із відношенням державного боргу до ВВП на рівні 98,4%. Чи критичний він для економіки країни, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

За оцінкою НБУ, у 2026 році рівень держборгу уже значно перевищує 100%.

Основним чинником його зростання є необхідність фінансування високих витрат на підтримання обороноздатності, модернізацію сектора безпеки та відбудову критичної інфраструктури.

Через ці потреби дефіцит бюджету скорочуватиметься повільніше, ніж очікувалося раніше: прогнозується, що він становитиме 18% ВВП у 2027 році та 11% ВВП у 2028 році.

"Значні дефіцити бюджетів в умовах помірного економічного зростання зумовлять утримання державного та гарантованого державою боргу на рівні понад 100% ВВП на прогнозному горизонті", - попередив НБУ.