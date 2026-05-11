Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цифровий крок у перевезеннях: Україна та Азербайджан переходять на e-Permit

Під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим.

Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit), повідомляє Урядовий портал.

Сторони зосередилися на питаннях розвитку транспортної співпраці між країнами, перспектив Транскаспійського (Середнього) коридору, морської логістики, цифровізації перевезень та розбудови міжнародних транспортних маршрутів.


Що передбачає документ

Документ передбачає цифрову трансформацію системи видачі дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами та спрощення процедур для перевізників. Фактично, замість паперових дозволів держави переходять до єдиної цифрової системи, а водії зможуть використовувати електронний дозвіл як офіційний документ під час перевезень.

"Це перехід від бюрократії до сучасних цифрових рішень для тисяч перевізників, які щодня працюють на міжнародних маршрутах. Україна послідовно цифровізує транспортну сферу та розвиває спільні логістичні рішення з партнерами. Важливо, що ми вже працюємо над практичною реалізацією цього Меморандуму та розпочинаємо розробку необхідної системи", - зазначив Олексій Кулеба.

Підтримку впровадженню цифрової системи дозволів для міжнародних автомобільних перевезень в Україні та обміну даними через платформу E-Permit забезпечуватиме проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), який реалізується GIZ.

Нагадаємо, група українських спеціалістів взяла участь у розробці проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1 000 МВт. Ініціативу вартістю $1,8 млрд було представлено під час круглого столу "Азербайджан - Україна: нові можливості партнерства у сфері ГАЕС та відновлювальної енергетики". 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8550
  0,0517
 0,12
EUR
 1
 51,5998
  0,0565
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8900  0,01 0,02 43,9200  0,01 0,02
EUR 51,6848  0,01 0,01 51,7070  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес