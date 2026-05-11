11.05.26
15:27
Цифровий крок у перевезеннях: Україна та Азербайджан переходять на e-Permit
08:22 11.05.2026 |
Під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим.
Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit), повідомляє Урядовий портал.
Сторони зосередилися на питаннях розвитку транспортної співпраці між країнами, перспектив Транскаспійського (Середнього) коридору, морської логістики, цифровізації перевезень та розбудови міжнародних транспортних маршрутів.
Що передбачає документ
Документ передбачає цифрову трансформацію системи видачі дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами та спрощення процедур для перевізників. Фактично, замість паперових дозволів держави переходять до єдиної цифрової системи, а водії зможуть використовувати електронний дозвіл як офіційний документ під час перевезень.
"Це перехід від бюрократії до сучасних цифрових рішень для тисяч перевізників, які щодня працюють на міжнародних маршрутах. Україна послідовно цифровізує транспортну сферу та розвиває спільні логістичні рішення з партнерами. Важливо, що ми вже працюємо над практичною реалізацією цього Меморандуму та розпочинаємо розробку необхідної системи", - зазначив Олексій Кулеба.
Підтримку впровадженню цифрової системи дозволів для міжнародних автомобільних перевезень в Україні та обміну даними через платформу E-Permit забезпечуватиме проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), який реалізується GIZ.
Нагадаємо, група українських спеціалістів взяла участь у розробці проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1 000 МВт. Ініціативу вартістю $1,8 млрд було представлено під час круглого столу "Азербайджан - Україна: нові можливості партнерства у сфері ГАЕС та відновлювальної енергетики".
|Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України, який у першому кварталі 2026 року знизився порівняно із аналогічним періодом попереднього року на 0,5%, у другому кварталі зросте на 1,7%, у третьому - на 1,9% і у четвертому - на 1,7%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.
