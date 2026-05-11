Цифровий крок у перевезеннях: Україна та Азербайджан переходять на e-Permit

Під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим.

Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit), повідомляє Урядовий портал.

Сторони зосередилися на питаннях розвитку транспортної співпраці між країнами, перспектив Транскаспійського (Середнього) коридору, морської логістики, цифровізації перевезень та розбудови міжнародних транспортних маршрутів.

Що передбачає документ

Документ передбачає цифрову трансформацію системи видачі дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами та спрощення процедур для перевізників. Фактично, замість паперових дозволів держави переходять до єдиної цифрової системи, а водії зможуть використовувати електронний дозвіл як офіційний документ під час перевезень.

"Це перехід від бюрократії до сучасних цифрових рішень для тисяч перевізників, які щодня працюють на міжнародних маршрутах. Україна послідовно цифровізує транспортну сферу та розвиває спільні логістичні рішення з партнерами. Важливо, що ми вже працюємо над практичною реалізацією цього Меморандуму та розпочинаємо розробку необхідної системи", - зазначив Олексій Кулеба.

Підтримку впровадженню цифрової системи дозволів для міжнародних автомобільних перевезень в Україні та обміну даними через платформу E-Permit забезпечуватиме проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), який реалізується GIZ.

