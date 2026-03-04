Фінансові новини
МВФ перерахував Україні перший транш нової програми — $8,1 млрд
08:03 04.03.2026 |
Україна у вівторок, 3 березня, отримала $1,5 млрд від Міжнародного валютного фонду. Це перший транш у рамках нової чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), затвердженої 26 лютого 2026 року, повідомило Міністерство фінансів.
Гроші вже надійшли до державного бюджету і підуть на фінансування пріоритетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності.
Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло $14,9 млрд допомоги від фонду.
Загальний обсяг нової програми на 2026-2029 роки становить $8,1 млрд. Вона розроблена з урахуванням актуальних безпекових та економічних умов і враховує значні фіскальні потреби країни в умовах триваючої повномасштабної війни.
"Після затвердження нової програми ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України. Очікується, що перший перегляд програми відбудеться в червні поточного року", - прокоментував отримання траншу міністр фінансів Сергій Марченко.
|Дата доступності
|СПЗ (млн)
|Долари США (млн)
|26 лютого 2026 року
|1 106,5
|1 506,7
|1 червня 2026 року
|503,0
|685,5
|1 вересня 2026 року
|503,0
|685,9
|1 грудня 2026 року
|704,0
|960,4
|1 червня 2027 року
|643,8
|878,9
|1 грудня 2027 року
|643,8
|880,1
|1 червня 2028 року
|322,0
|440,8
|1 грудня 2028 року
|342,0
|468,2
|1 червня 2029 року
|543,2
|744,7
|1 грудня 2029 року
|624,0
|855,5
|Разом
|5 935,3
Програма передбачає проведення виваженої фіскальної політики, зокрема посилення мобілізації доходів, створення рівних умов для платників податків і протидію ухиленню від сплати податків.
