МВФ перерахував Україні перший транш нової програми — $8,1 млрд

Україна у вівторок, 3 березня, отримала $1,5 млрд від Міжнародного валютного фонду. Це перший транш у рамках нової чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), затвердженої 26 лютого 2026 року, повідомило Міністерство фінансів.

Гроші вже надійшли до державного бюджету і підуть на фінансування пріоритетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності.

Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло $14,9 млрд допомоги від фонду.

Загальний обсяг нової програми на 2026-2029 роки становить $8,1 млрд. Вона розроблена з урахуванням актуальних безпекових та економічних умов і враховує значні фіскальні потреби країни в умовах триваючої повномасштабної війни.





"Після затвердження нової програми ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України. Очікується, що перший перегляд програми відбудеться в червні поточного року", - прокоментував отримання траншу міністр фінансів Сергій Марченко.

Дата доступності СПЗ (млн) Долари США (млн) 26 лютого 2026 року 1 106,5 1 506,7 1 червня 2026 року 503,0 685,5 1 вересня 2026 року 503,0 685,9 1 грудня 2026 року 704,0 960,4 1 червня 2027 року 643,8 878,9 1 грудня 2027 року 643,8 880,1 1 червня 2028 року 322,0 440,8 1 грудня 2028 року 342,0 468,2 1 червня 2029 року 543,2 744,7 1 грудня 2029 року 624,0 855,5 Разом 5 935,3



Програма передбачає проведення виваженої фіскальної політики, зокрема посилення мобілізації доходів, створення рівних умов для платників податків і протидію ухиленню від сплати податків.



