МВФ перерахував Україні перший транш нової програми — $8,1 млрд

08:03 04.03.2026

Економіка

Україна у вівторок, 3 березня, отримала $1,5 млрд від Міжнародного валютного фонду. Це перший транш у рамках нової чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), затвердженої 26 лютого 2026 року, повідомило Міністерство фінансів.

Гроші вже надійшли до державного бюджету і підуть на фінансування пріоритетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності.

Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло $14,9 млрд допомоги від фонду.

Загальний обсяг нової програми на 2026-2029 роки становить $8,1 млрд. Вона розроблена з урахуванням актуальних безпекових та економічних умов і враховує значні фіскальні потреби країни в умовах триваючої повномасштабної війни.


"Після затвердження нової програми ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України. Очікується, що перший перегляд програми відбудеться в червні поточного року", - прокоментував отримання траншу міністр фінансів Сергій Марченко.

Дата доступностіСПЗ (млн)Долари США (млн)
26 лютого 2026 року1 106,51 506,7
1 червня 2026 року503,0685,5
1 вересня 2026 року503,0685,9
1 грудня 2026 року704,0960,4
1 червня 2027 року643,8878,9
1 грудня 2027 року643,8880,1
1 червня 2028 року322,0440,8
1 грудня 2028 року342,0468,2
1 червня 2029 року543,2744,7
1 грудня 2029 року624,0855,5
Разом5 935,3

Програма передбачає проведення виваженої фіскальної політики, зокрема посилення мобілізації доходів, створення рівних умов для платників податків і протидію ухиленню від сплати податків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

