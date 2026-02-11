Європарламент підтримав надання Україні кредиту на €90 млрд.

У середу Європейський парламент за терміновою процедурою ухвалив пакет пропозицій, спрямованих на підтримку України, зокрема надання кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки.

Відповідне рішення підтримали 458 депутатів, 140 були «проти» (44 - утрималися), передає кореспондент Укрінформу.

З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через Механізм ЄС для України.

60 млрд євро буде виділено на зміцнення оборонного потенціалу України та підтримку закупівель військового обладнання. Якщо певні оборонні матеріали не будуть негайно доступні з європейських країн, то для їх постачання з "третіх" держав буде застосовано низку цільових відступів.

Фінансова допомога надаватиметься відповідно до фінансових потреб України, як це визначено у фінансовій стратегії, підготовленій Україною та оціненій Комісією.

Рада ЄС також має офіційно схвалити пакет, щоб Комісія могла виплатити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.



Повідомляється, що фінансування підлягатиме суворим умовам, включаючи "незмінну відданість України демократичному врядуванню, верховенству права та захисту прав людини, зокрема прав меншин". Це включає постійні зусилля щодо боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій.