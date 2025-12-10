Банки у листопаді профінансували проєкти з розбудови 55 МВт нової енергогенерації – НБУ

Українські банки з червня 2024 року до 1 грудня 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,294 ГВт, за листопад приріст становив 4,4%, або 55 МВт, повідомив Національний банк у середу на сайті.

Зазначається, що станом на 1 грудня 2025 року також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 540 МВт, за листопад цей показник збільшився на 24,4%, або на 106 МВт.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 33,5 млрд грн, в тому числі видано понад 2,5 тис. кредитів бізнесу на 31,3 млрд грн та понад 13 тис. кредитів населенню на 2,2 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, у листопаді обсяг фінансування бізнесу зріс на 3,6%, або 1,1 млрд грн, населення - на 10,0%, або 0,2 млрд грн.

За даними регулятора, валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення за листопад у юросіб збільшився на 1,8 млрд грн, або 9,0%, - до 21,8 млрд грн, в той час як в сегменті фізичних осіб - на 0,1 млрд грн, або 6,3%, - до 1,7 млрд грн.

Як повідомлялося із посиланням на дані Нацбанку, у жовтні банки профінансували нові проєкти з розбудови генерації потужністю 97 МВт, зі зберігання енергії та генерації тепла - 18 МВт.