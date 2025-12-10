Міноборони передає промислові повноваження Мінекономіки

Міністерство оборони ініціювало офіційну передачу частини повноважень щодо державної промислової політики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, щоб зосередитись на військово-промисловому секторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з рішенням міністра оборони, відповідні функції більше не належать до компетенції Департаменту стратегічних галузей промисловості Міноборони. У відомстві зазначили, що значну частину цих повноважень Мінекономіки вже фактично виконує, адже Кабінет міністрів ухвалив постанову від 5 листопада 2025 року №1425, якою внесено зміни до нормативних актів щодо виробництва промислової продукції.

«Передача функцій до Мінекономіки дозволить чітко розмежувати відповідальність і забезпечити ефективну реалізацію державної промислової політики», - наголосили у Міноборони.

У відомстві також повідомили, що ініціювали зміни до постанови Кабміну від 26 листопада 2014 року №671, які унормують передачу частини повноважень, отриманих після приєднання Мінстратегпрому до Міністерства оборони.

«Головним завданням профільного департаменту Міноборони залишиться формування та реалізація державної військово-промислової політики, зокрема державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу та нарощування виробництва вітчизняних зразків озброєння та військової техніки підприємствами ОПК», - підкреслили у міністерстві.



