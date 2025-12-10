Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони передає промислові повноваження Мінекономіки

Міністерство оборони ініціювало офіційну передачу частини повноважень щодо державної промислової політики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, щоб зосередитись на військово-промисловому секторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з рішенням міністра оборони, відповідні функції більше не належать до компетенції Департаменту стратегічних галузей промисловості Міноборони. У відомстві зазначили, що значну частину цих повноважень Мінекономіки вже фактично виконує, адже Кабінет міністрів ухвалив постанову від 5 листопада 2025 року №1425, якою внесено зміни до нормативних актів щодо виробництва промислової продукції.

«Передача функцій до Мінекономіки дозволить чітко розмежувати відповідальність і забезпечити ефективну реалізацію державної промислової політики», - наголосили у Міноборони.

У відомстві також повідомили, що ініціювали зміни до постанови Кабміну від 26 листопада 2014 року №671, які унормують передачу частини повноважень, отриманих після приєднання Мінстратегпрому до Міністерства оборони.

«Головним завданням профільного департаменту Міноборони залишиться формування та реалізація державної військово-промислової політики, зокрема державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу та нарощування виробництва вітчизняних зразків озброєння та військової техніки підприємствами ОПК», - підкреслили у міністерстві.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес