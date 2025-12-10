Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

13:28 10.12.2025 |

Економіка, Україна

У листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4%, як порівняти з жовтнем; у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 9,3%.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,4%, із листопадом 2024 року - 9,3%. Базова інфляція в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року - 9,3%», - йдеться в повідомленні.

В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

За даними Держстату, на споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Знов почали зростати в ціні яйця - минулого місяця вони подорожчали найбільше, на 12,6%. На 4,6-0,8% зросли ціни на овочі, сало, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, хліб, яловичину, молоко, масло. Водночас на 3,0-0,9% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м'ясо птиці, рис.

В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%. Водночас у річному вимірі ціни на цю групу товарів демонструють найбільше подорожчання - 18,5%.


В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття - на 2,9%, одяг - на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил - на 0,5%

В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес