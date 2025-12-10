В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат

У листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4%, як порівняти з жовтнем; у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 9,3%.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,4%, із листопадом 2024 року - 9,3%. Базова інфляція в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року - 9,3%», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, на споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Знов почали зростати в ціні яйця - минулого місяця вони подорожчали найбільше, на 12,6%. На 4,6-0,8% зросли ціни на овочі, сало, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, хліб, яловичину, молоко, масло. Водночас на 3,0-0,9% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м'ясо птиці, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%. Водночас у річному вимірі ціни на цю групу товарів демонструють найбільше подорожчання - 18,5%.





Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття - на 2,9%, одяг - на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил - на 0,5%



