Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
«Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,4%, із листопадом 2024 року - 9,3%. Базова інфляція в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року - 9,3%», - йдеться в повідомленні.
За даними Держстату, на споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Знов почали зростати в ціні яйця - минулого місяця вони подорожчали найбільше, на 12,6%. На 4,6-0,8% зросли ціни на овочі, сало, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, хліб, яловичину, молоко, масло. Водночас на 3,0-0,9% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м'ясо птиці, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%. Водночас у річному вимірі ціни на цю групу товарів демонструють найбільше подорожчання - 18,5%.
Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття - на 2,9%, одяг - на 1,9%.
Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил - на 0,5%
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Банки у листопаді профінансували проєкти з розбудови 55 МВт нової енергогенерації – НБУ
|Міноборони передає промислові повноваження Мінекономіки
|Україна вже залучила €1,3 мільярда для екстрених закупівель газу - Міненерго
|Україна цілодобово імпортує електрику - Міненерго Україна цілодобово імпортує електрику - Міненерго
|Лише десята частина новобудов передбачає підключення до центрального опалення
|В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат
|Більше половини українців планують витратити на святковий шопінг до 5 тис. грн, цікавляться ШІ-асистентами 10% - дослідження
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg