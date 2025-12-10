Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше половини українців планують витратити на святковий шопінг до 5 тис. грн, цікавляться ШІ-асистентами 10% - дослідження

13:14 10.12.2025 |

Економіка, Україна

Кількість українців, які планують різдвяний та новорічний шопінг, зросла за рік до 75% з 65%, незважаючи на четвертий рік повномасштабної війни, свідчать дані дослідження Deloitte Ukraine "Святковий шопінг 2025", надані пресслужбою компанії.

"Цьогоріч ми бачимо, що підготовка до свят стає більш зваженою та передбачливою: українці планують покупки раніше, обережніше підходять до витрат і частіше обирають те, що має особисте значення для них і їхніх близьких. Для 51% опитаних процес підготовки подарунків залишається приємним ритуалом, а не стресом. Такі звичні турботи допомагають нам сьогодні підтримувати себе й тих, хто поруч", - зазначає лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

Проте, згідно із результатами дослідження, все більше українців також обирають домашній формат святкування - 68% проти 54% у 2024 році. Дедалі більше українців починають святковий шопінг завчасно: 18% - ще до грудня, тоді як основний період покупок припадає на 1-24 грудня (62%).

Вже четвертий рік поспіль українці не збільшують витрати: 46% готові виділити на шопінг не більше чверті місячного доходу, а 54% планують вкластися у 1 тис.-5 тис. грн, а святкові покупки зосереджують навколо родини (88%) та друзів (40%). Водночас молодь частіше відходить від традиційного сценарію: 49% купують подарунки для себе.

Найчастіше українці роблять святкові покупки у великих і середніх мережах супермаркетів (43%), онлайн-магазини стабільно посідають друге місце (27%), а косметичні магазини (21%) залишаються популярними завдяки попиту на подарунки "для себе і близьких".

Найпопулярніші інструменти для вибору подарунків - вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%). Рекомендації інфлюенсерів відіграють значно меншу роль - на них орієнтуються лише 9-10% опитаних. І лише 10% респондентів вважають, що наявність ШІ-асистента на онлайн-платформах рітейлерів полегшила б підбір святкових подарунків.

Підкреслюється, що покупців найбільше засмучує відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%), а також незручні фільтри пошуку (14%).

Разом з тим, 64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, і 8 з 10 підтримують насамперед українських захисників на передовій.

"Святкові звички українців відображають не лише споживчі тренди, а й глибші внутрішні зміни. Те, як люди дарують, святкують і шукають радість, сьогодні є важливою частиною їхньої емоційної стійкості. Навіть під час війни українці залишаються спільнотою, яка допомагає, ділиться й створює атмосферу свята одне для одного", - підсумував Ямпольський.

Дослідження проводилось за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Збір даних здійснювався шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Загалом в опитуванні взяли участь понад 1 тис. респондентів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

