Митники виявили від початку року порушень на 10,9 мільярда. Це на 40% менше, ніж торік

За підсумками січня-листопада 2025 року митні органи виявили 8 851 порушень митних правил на 10,9 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість виявлених порушень майже не змінилася, проте їх вартість зменшилася на 39% (за 11 місяців 2024 року було виявлено 8 748 порушень митних правил на 17,8 млрд грн), свідчать дані Державної митної служби.

Втім, цього року вдвічі більшою є вартість вилучених предметів правопорушень - понад 1 млрд грн, порівняно із 0,53 млрд грн за цей же період минулого року.

Зокрема, найбільше вилучили:

промислових товарів - на 699 млн грн;

транспортних засобів - на понад 171 млн грн;

продовольчих товарів - на 77 млн грн;

валюти - на 75 млн грн.

У 1 880 справах про порушення митних правил (у тому числі розпочатих у попередніх періодах) митниці оштрафували порушників на 56 млн грн, а стягнули за цей період 58 млн грн штрафів, з урахуванням попередніх справ.

Водночас на розгляд до суду митницями передано 5 010 справ про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 6,4 млрд грн.

Як повідомлялося, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Серед іншого, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.