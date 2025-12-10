Митники виявили від початку року порушень на 10,9 мільярда. Це на 40% менше, ніж торік

За підсумками січня-листопада 2025 року митні органи виявили 8 851 порушень митних правил на 10,9 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року,
кількість виявлених порушень майже не змінилася, проте їх вартість
зменшилася на 39% (за 11 місяців 2024 року було виявлено 8 748 порушень
митних правил на 17,8 млрд грн), свідчать дані Державної митної служби.
Втім,
цього року вдвічі більшою є вартість вилучених предметів правопорушень -
понад 1 млрд грн, порівняно із 0,53 млрд грн за цей же період минулого
року.
Зокрема, найбільше вилучили: промислових товарів - на 699 млн грн;транспортних засобів - на понад 171 млн грн;продовольчих товарів - на 77 млн грн;валюти - на 75 млн грн.
У
1 880 справах про порушення митних правил (у тому числі розпочатих у
попередніх періодах) митниці оштрафували порушників на 56 млн грн, а
стягнули за цей період 58 млн грн штрафів, з урахуванням попередніх
справ.
Водночас на розгляд до суду митницями передано 5 010 справ
про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд грн. За
результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні
періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 6,4
млрд грн.
Як повідомлялося, у липні президент Володимир Зеленський
підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних
правил".
Серед іншого, закон встановлює відповідальність за
пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування
або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній
декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення
передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з
можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу
передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.
Закон
також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав
інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у
вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких
товарів.
Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних
засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер
рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може
обмежитися і м'якшим покаранням.