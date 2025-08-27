Промвиробництво в Україні у червні зросло на 2,9%, за 6 міс. скоротилося на 3,9% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у червні 2025 року зросло на 2,9%
порівняно з червнем 2024 року після падіння у травні на 1,6%, у квітні й
березні на 6,4%, в лютому й січні - на 8,8% і 4,8% відповідно,
повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що об’єм реалізованої промислової продукції за
перше півріччя 2025 року становив 1974,5 млрд грн, з них за межі України
– 346,7 млрд грн.
Загалом за шість місяців цього року промвиробництво в Україні
скоротилося на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року,
зокрема у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів на 12,6%, у
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на
1,6%, в переробній промисловості - на 0,6%. За підсумком п’яти місяців
2025 року був зафіксований спад на 5,1%.
Ріст промвиробництва у червні-2025 до червня-2024 відбувся за рахунок
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на
7,2%, переробної промисловості - на 5,7%, зокрема у виробництві
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції спостерігалося зростання
на 62,4%, у фармацевтиці – на 36,6%, виробництві гумових та пластмасових
виробів – на 13%, меблів - на 12,1%, в текстильному виробництві – на
9%, металургії та виробництві металевих виробів – на 7,5%, у
деревообробці – на 4,7%, машинобудуванні - на 2,9%, виробництві харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,1%.
Водночас в добувній промисловості та розробленні кар’єрів
спостерігалося падіння на 5,6%, у видобуванні кам'яного та бурого
вугілля – на 19,4%, металевих руд – на 16,1%, сирої нафти та природнього
газу –на 0,4%, однак зростання виробництва на 6% зафіксовано у
добуванні інших корисних копалин та розробці кар’єрів, у видобуванні
піску, каменю, глини – на 4,4%.
Скорочення промвиробництва, також, зафіксовано в виробництві коксу –
на 11,8%, електричного устаткування – на 5,3%, виробництві
автортранспортних засобів – на 2,9%.
Статвідомство повідомило, що відносно попереднього місяця промислове виробництво у червні 2025 року скоротилось на 1,8%.
Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році за уточненими даними збільшилася на 4,6%.
Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у червні 2025г. ¹
|
| червень до травня 2025, %
| червень 2025 до червня 2024, %
| січень-червень 2025 до січня-червня 2024, %
| Промисловість
| 98.2
| 102.9
| 96.1
| Добувна та переробна промисловість
| 98.2
| 102.2
| 95.7
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 101.1
| 94.4
| 87.4
| Добування кам'яного та бурого вугілля
| 101.9
| 80.6
| 63.4
| Добування сирої нафти та природного газу
| 102.7
| 99.6
| 88.8
| Добування металевих руд
| 95.4
| 83.9
| 93.1
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
| 101.7
| 106.0
| 116.2
| Добування каменю, піску та глини
| 100.6
| 104.4
| 116.7
| Переробна промисловість
| 97.2
| 105.7
| 99.4
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 93.8
| 102.1
| 92.1
| Текстильне виробництво, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 84.7
| 109.0
| 108.0
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.0
| 104.7
| 100.1
| Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки
| 95.4
| 88.2
| 92.4
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 103.0
| 101.4
| 100.7
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 105.7
| 136.6
| 121.3
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 101.6
| 113.0
| 103.6
| Металургійне виробництво, готових металевих виробів, крім машин і устаткування
| 93.8
| 107.5
| 108.7
| Машинобудування
| 108.1
| 102.9
| 100.9
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 141.6
| 162.4
| 124.1
| Виробництво електричного устаткування
| 124.7
| 94.7
| 98.7
| Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань
| 98.9
| 98.6
| 91.6
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 94.7
| 97.1
| 102.9
| Виробництво меблів
| 96.6
| 112.1
| 103.9
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 97.5
| 107.8
| 98.4
¹
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.