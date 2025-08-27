Промвиробництво в Україні у червні зросло на 2,9%, за 6 міс. скоротилося на 3,9% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у червні 2025 року зросло на 2,9% порівняно з червнем 2024 року після падіння у травні на 1,6%, у квітні й березні на 6,4%, в лютому й січні - на 8,8% і 4,8% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що об’єм реалізованої промислової продукції за перше півріччя 2025 року становив 1974,5 млрд грн, з них за межі України – 346,7 млрд грн.

Загалом за шість місяців цього року промвиробництво в Україні скоротилося на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів на 12,6%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 1,6%, в переробній промисловості - на 0,6%. За підсумком п’яти місяців 2025 року був зафіксований спад на 5,1%.

Ріст промвиробництва у червні-2025 до червня-2024 відбувся за рахунок постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 7,2%, переробної промисловості - на 5,7%, зокрема у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції спостерігалося зростання на 62,4%, у фармацевтиці – на 36,6%, виробництві гумових та пластмасових виробів – на 13%, меблів - на 12,1%, в текстильному виробництві – на 9%, металургії та виробництві металевих виробів – на 7,5%, у деревообробці – на 4,7%, машинобудуванні - на 2,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,1%.

Водночас в добувній промисловості та розробленні кар’єрів спостерігалося падіння на 5,6%, у видобуванні кам'яного та бурого вугілля – на 19,4%, металевих руд – на 16,1%, сирої нафти та природнього газу –на 0,4%, однак зростання виробництва на 6% зафіксовано у добуванні інших корисних копалин та розробці кар’єрів, у видобуванні піску, каменю, глини – на 4,4%.

Скорочення промвиробництва, також, зафіксовано в виробництві коксу – на 11,8%, електричного устаткування – на 5,3%, виробництві автортранспортних засобів – на 2,9%.

Статвідомство повідомило, що відносно попереднього місяця промислове виробництво у червні 2025 року скоротилось на 1,8%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році за уточненими даними збільшилася на 4,6%.



Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у червні 2025г. ¹

червень до травня 2025, % червень 2025 до червня 2024, % січень-червень 2025 до січня-червня 2024, % Промисловість 98.2 102.9 96.1 Добувна та переробна промисловість 98.2 102.2 95.7 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 101.1 94.4 87.4 Добування кам'яного та бурого вугілля 101.9 80.6 63.4 Добування сирої нафти та природного газу 102.7 99.6 88.8 Добування металевих руд 95.4 83.9 93.1 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 101.7 106.0 116.2 Добування каменю, піску та глини 100.6 104.4 116.7 Переробна промисловість 97.2 105.7 99.4 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 93.8 102.1 92.1 Текстильне виробництво, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 84.7 109.0 108.0 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.0 104.7 100.1 Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 95.4 88.2 92.4 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 103.0 101.4 100.7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 105.7 136.6 121.3 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 101.6 113.0 103.6 Металургійне виробництво, готових металевих виробів, крім машин і устаткування 93.8 107.5 108.7 Машинобудування 108.1 102.9 100.9 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 141.6 162.4 124.1 Виробництво електричного устаткування 124.7 94.7 98.7 Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 98.9 98.6 91.6 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 94.7 97.1 102.9 Виробництво меблів 96.6 112.1 103.9 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 97.5 107.8 98.4

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.