Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор «Київ Хлібу»

Хлібобулочні вироби в 2025 році продовжать дорожчати, якщо 2024 року вони додали в ціні 20%, то 2025 року ріст становитиме ще 15-20%, повідомив директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. Це зрозуміло, тому що зросли затрати, насамперед на сировину, тобто борошно, на енергоносії, заробітна плата зросла. До кінця року, гадаю, будуть кроки в бік подорожчання. До кінця року воно (подорожчання - ІФ-У) становитиме 15-20%", - сказав він під час конференції "Хліб.ua" в Києві у четвер.

Дученко наголосив, що наразі більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у мінусі.

Оцінюючи перспективи та тенденції галузі в 2025 році, директор "Київ Хлібу" відзначив ріст попиту на хліби простих рецептур у тоннах. Водночас спостерігається падіння продажів пшеничних, булочних і здобних виробів. Тобто, за його словами, попит на більш маржинальні продукти в тоннах зменшується.

Серед основних проблем галузі експерт назвав вимивання обігових коштів у переробних підприємств через низьку рентабельність виробництва, енергетичну залежність, зниження купівельної спроможності українців, логістичні складнощі, обмеження експорту і тінізацію ринку, яка досягла 40-50%.

"Не можна казати, що наш ринок повністю у тіні. Йдеться про роботу за спрощеною системою оподаткування, про деякі схеми в оплаті праці. Тому продукт, який виробляється і продається за цінами нижче, ніж на 20%, - це серйозна конкуренція на ринку, де працює близько 4 тис. виробників, які виготовляють та продають такий самий продукт, який коштує грошей, і за який покупець голосує своїм гаманцем. Серед виробників існує дуже велика конкуренція", - наголосив Дученко.

Вирішити ситуацію, на думку директора "Київ Хлібу", допоможуть автоматизація промислового виробництва, застосування інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, зміна каналів збуту, розвиток фастфуду і стрітфуду, франчайзингові схеми роботи та акцент на свіжому здоровому хлібі.