ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) за липень 2025 року підтримало 1,49 млрд грн експорту, застрахувавши вісім позик на суму 359,14 млн грн, виданих українськими банками підприємцям для виконання експортних контрактів.

Як повідомляється на сайті ЕКА, серед банків найбільшими партнерами агентства у цей період стали Укргазбанк (1,09 млрд грн підтриманого експорту та кредити на 49,62 млн грн), Банк Альянс профінансував експорт на 153,13 млн грн при сумі кредитних договорів 239,51 млн грн, Кредитвест банк - 146,93 млн грн експорту і 70 млн грн кредитів.

Послугами ЕКА у липні найбільше користувалися експортери Тернопільщини (1,03 млрд грн підтриманого експорту), Черкащини (156,69 млн грн), Миколаївщини (153,13 млн грн) та Одещини (88,25 млн грн). У Києві підтримка становила 41,87 млн грн, крім того, зафіксовано угоди у Рівненській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Найбільші контракти за вказаний період укладено на поставку українських товарів до Австрії - 1,03 млрд грн, Литви - 235,18 млн грн, а також до Ізраїлю, Йорданії, США, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Молдови та Грузії. Найпопулярнішими товарними експортними групами були виробництво олії та тваринних жирів (1,03 млрд грн), переробка та консервування фруктів і овочів (153,13 млн грн), оптова торгівля насінням і кормами для тварин (146,93 млн грн), виробництво ланцюгів і пружин (88,25 млн грн), фармацевтичних препаратів і матеріалів (41,87 млн грн).

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.