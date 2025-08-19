Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній
14:21 19.08.2025 |
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) за липень 2025 року підтримало 1,49 млрд грн експорту, застрахувавши вісім позик на суму 359,14 млн грн, виданих українськими банками підприємцям для виконання експортних контрактів.
Як повідомляється на сайті ЕКА, серед банків найбільшими партнерами агентства у цей період стали Укргазбанк (1,09 млрд грн підтриманого експорту та кредити на 49,62 млн грн), Банк Альянс профінансував експорт на 153,13 млн грн при сумі кредитних договорів 239,51 млн грн, Кредитвест банк - 146,93 млн грн експорту і 70 млн грн кредитів.
Послугами ЕКА у липні найбільше користувалися експортери Тернопільщини (1,03 млрд грн підтриманого експорту), Черкащини (156,69 млн грн), Миколаївщини (153,13 млн грн) та Одещини (88,25 млн грн). У Києві підтримка становила 41,87 млн грн, крім того, зафіксовано угоди у Рівненській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
Найбільші контракти за вказаний період укладено на поставку українських товарів до Австрії - 1,03 млрд грн, Литви - 235,18 млн грн, а також до Ізраїлю, Йорданії, США, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Молдови та Грузії. Найпопулярнішими товарними експортними групами були виробництво олії та тваринних жирів (1,03 млрд грн), переробка та консервування фруктів і овочів (153,13 млн грн), оптова торгівля насінням і кормами для тварин (146,93 млн грн), виробництво ланцюгів і пружин (88,25 млн грн), фармацевтичних препаратів і матеріалів (41,87 млн грн).
Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) - державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ринок пального працює стабільно попри російські атаки - експерт
|«єДозвіл» перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ
|Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній
|Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei