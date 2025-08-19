Авторизация

Мала приватизація через «Прозорро.Продажі» за сім років принесла держбюджету майже ₴22 мільярди

13:59 19.08.2025 |

Економіка

 

Загальний обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів від малої приватизації через систему "Прозорро.Продажі" за сім років досяг майже 21,8 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що з початку впровадження реформи малої приватизації держбюджет отримав майже 15,9 млрд грн від продажу об'єктів Фондом державного майна України, а до місцевих бюджетів надійшло майже 6 млрд грн від реалізації майна громад. За цей період відбулося майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів, завдяки яким вартість державного та комунального майна зросла у 2,2 раза.

"Реалізація державних активів останні роки давала суттєвий внесок у державний бюджет. Працюємо над спрощенням процедур і пришвидшенням приватизації. Прискорена приватизація також є серед пріоритетів проєкту Програми дій уряду. Адже від приватизації виграє не лише бюджет, а й громади, економіка, створюються робочі місця", - наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

За словами СЕО "Прозорро.Продажі" Сергія Бута, єдині прозорі правила приватизації змінили підхід до управління активами. До системи долучилися вже 948 комунальних організаторів, а прозорий та конкурентний формат торгів забезпечує зростання вартості комунальних активів у середньому на 60%.

Найдорожчими лотами малої приватизації за сім років стали готель "Дніпро" (1,1 млрд грн), Калуська ТЕЦ (понад 800 млн грн), готель "Козацький" (400 млн грн), Львівська виправна колонія (377,5 млн грн) та Івано-Франківський котельно-зварювальний завод (320,2 млн грн).

Загалом під час воєнного стану організатори залучили майже 11,2 млрд грн до державного та місцевих бюджетів від приватизації.
 

