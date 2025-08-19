Авторизация

Видатки держбюджету зросли до 2,2 трильйона від початку року, понад 60% йде на оборону, - Мінфін

19.08.2025

Економіка

Видатки держбюджету зросли до 2,2 трильйона від початку року, понад 60% йде на оборону, - Мінфін

 

За січень-липень 2025 року касові видатки загального фонду держбюджету становили 2,2 трлн грн, що на 363,1 млрд грн, або на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у липні видатки становили 295,8 млрд грн, що на 12% менше, ніж у червні, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом від початку року, на безпеку та оборону було витрачено близько 1,4 трлн грн (62,5% усіх видатків), а у липні сума склала 185,7 млрд грн, що на 1% менше попереднього місяця.

Розподіл видатків загального фонду держбюджету від початку року був наступним:

* Оплата праці з нарахуваннями - 860,6 млрд грн (39,6% від загального обсягу видатків), у липні - 126 млрд грн. Річний приріст склав +152,7 млрд грн (+21,6%).

* Товари і послуги - 297,1 млрд грн (13,7%), у липні - 40,5 млрд грн. Кошти йшли на забезпечення ЗСУ та інших силових структур, а також на програму медгарантій НСЗУ.

* Соціальне забезпечення - 355,2 млрд грн (16,4%), у липні - 41,7 млрд грн. Це трансферти ПФУ на пенсії й доплати, допомоги сім'ям, субсидії та пільги на ЖКП і паливо.

* Субсидії та поточні трансферти підприємствам - 281,6 млрд грн (13%), у липні - 42,6 млрд грн. Зокрема, йдеться про закупівлі для ЗСУ та фінансування Фонду розвитку підприємництва.

* Обслуговування держборгу - 198,5 млрд грн (9,1%), у липні - 18,6 млрд грн. Річний приріст +43,6 млрд грн (+28,1%).

* Трансферти місцевим бюджетам - 112,7 млрд грн (5,2%), у липні - 10,7 млрд грн. Приріст за рік +7,8 млрд грн (+7,4%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

