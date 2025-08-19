Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці відкрили вже 600 тисяч Дія.Карток

10:37 19.08.2025

Економіка

 

Українці з часу запуску нового платіжного засобу для отримання спеціальних виплат від держави відкрили понад 600 тисяч Дія.Карток.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.

"Минулого тижня запустили Дія.Картку для отримання державних виплат. Більше не потрібно відкривати окрему картку для кожної програми - Дія.Картка працює як звичайна банківська, але дає змогу отримувати всі виплати на єдину картку", - зазначив Федоров.

За його словами, лише за першу добу від запуску послуги українці відкрили 300 тисяч Дія.Карток. Станом на 18 серпня відкриті вже понад 600 тисяч таких карток.

Федоров нагадав, що на Дія.Картку громадяни можуть отримати програми допомоги в "Дії" - єКнига, єМалятко, Пакунок школяра.

"Тепер батьки та законні представники першокласників зможуть отримати 5 000 грн через застосунок "Дія", - поінформував Федоров.

Невдовзі, за його словами, також запустять AI-асистента, який надаватиме державні послуги на порталі "Дія". Користувачі зможуть отримати в чаті першу послугу - довідку про доходи.

"Паралельно працюємо над еНотаріатом, еАкцизом, послугами для українців за кордоном, а також розлученням онлайн", - зауважив Федоров.

За його словами, вже протестували Starlink Direct to Cell.

"Це проривна технологія, яка надасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив Дія.Картку, що є цифровим інструментом для доступу до всіх видів грошової підтримки. Це універсальний платіжний засіб, на якому буде поточний рахунок для нецільових коштів і спеціальні для цільових виплат.
За матеріалами: Укрінформ
 

