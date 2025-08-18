Авторизация

Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання

17:38 18.08.2025

Економіка, Право

 

Бізнес закликає парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти №13339 та №13340-1, забезпечивши належне впровадження положень закону про лобіювання і відтермінувавши на рік санкції за порушення вимог цього законодавства.

Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації.

"Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні та Європейською Бізнес Асоціацією, закликає Парламент на найближчому пленарному засіданні, яке відбудеться в період з 18 по 22 серпня 2025 року, прийняти проєкт Закону №13339 щодо внесення змін до Закону про лобіювання у першому читанні", - говориться у повідомленні.

Також бізнес-спільнота просить прийняти проєкт закону №13340-1 щодо відтермінування відповідальності за порушення вимог закону про лобіювання за основу та в цілому.

Таке рішення дозволить бізнесу краще підготуватись до впровадження нових правил, адаптувати внутрішні процеси та уникнути юридичних ризиків у перехідний період, пояснює асоціація.

"Бізнес-спільнота звертає увагу на необхідність ухвалення та набрання чинності проєктами законів, водночас, наголошує, що проєкт Закону №13340-1 необхідно прийняти у найкоротший термін, аби відтермінування введення санкцій набрало чинності вчасно, а саме - не пізніше 1 вересня 2025 року", - говориться у повідомленні.

"Бізнес поділяє принципи прозорості у сфері публічного управління, однак наполягає на необхідності поетапного запровадження змін у цій сфері. На переконання бізнес-спільноти, запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності законом є передчасним", - запевняють у ЄБА.

З огляду на новизну правового регулювання та відсутність практики його реалізації, доцільним є запровадження перехідного періоду тривалістю 12 місяців, вважають у асоціації.

Бізнес наголошує, що регулятор, Національне агентство з питань запобігання корупції, теж підтримує необхідність відтермінування на рік санкцій за порушення вимог закону про лобіювання.

ЄБА нагадує, що 4 липня парламентським комітетом з питань правової політики було прийнято висновок рекомендувати Раді прийняти проєкт Закону №13339 у першому читанні. А 8 липня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти проєкт Закону №13340-1 за основу та в цілому як закон. Бізнес-спільнота вітає ці рішення.

За матеріалами: Економічна правда
 

