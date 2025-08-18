Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реальне зростання ВВП цього року становитиме 2,7% – Мінекономіки

16:07 18.08.2025 |

Економіка

 

За підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Дані відображені у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780.

"Реальне зростання ВВП на рівні 2,7% - зростання обсягу ВВП у реальному вимірі залишилось незмінним порівняно з показником, схваленим постановою", - говориться у повідомленні.

Індекс споживчих цін - 112,2% (у середньому до попереднього року), 109,5% (грудень до грудня попереднього року).

Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року залишився незмінним порівняно з показником, схваленим постановою, зазначає міністерство.

За підсумком 2025 року очікується, що експорт товарів та послуг - 57 978 млн дол. США, зростання порівняно з 2024 роком на 3,3%. Імпорт товарів та послуг складе 98 339 млн дол.США, зростання порівняно з 2024 роком на 6,9%.

"Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес