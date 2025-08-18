Реальне зростання ВВП цього року становитиме 2,7% – Мінекономіки

За підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Дані відображені у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780.

"Реальне зростання ВВП на рівні 2,7% - зростання обсягу ВВП у реальному вимірі залишилось незмінним порівняно з показником, схваленим постановою", - говориться у повідомленні.

Індекс споживчих цін - 112,2% (у середньому до попереднього року), 109,5% (грудень до грудня попереднього року).

Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року залишився незмінним порівняно з показником, схваленим постановою, зазначає міністерство.

За підсумком 2025 року очікується, що експорт товарів та послуг - 57 978 млн дол. США, зростання порівняно з 2024 роком на 3,3%. Імпорт товарів та послуг складе 98 339 млн дол.США, зростання порівняно з 2024 роком на 6,9%.

"Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні", - говориться у повідомленні.