«Визначеності ще немає»: Марченко прокоментував можливість нової програми з МВФ

16:02 18.08.2025 |

Економіка

 

Існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і продовжить співпрацю за чинною програмою.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час презентації проєкту плану дій уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.

"Я би не анонсував нову програму, тому що у нас ще немає точної визначеності, є імовірність що ми продовжимо працювати по чинній програмі. Є різні комбінації, різні варіанти. Є імовірність, що ми продовжимо працювати по чинній програмі, досить висока імовірність. Але є імовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму. Імовірність ця пов'язана як з перемовинами, з війною, це ключові фактори, які це визначають", - розповів Марченко.

Водночас він наголосив, що ці перемовини жодним чином не впливають на необхідність виконувати зобов'язання за чинною програмою.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

