Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дія.City: З почату року кількість резидентів зросла на 50%

13:59 18.08.2025 |

Економіка

Дія.City: З почату року кількість резидентів зросла на 50%

 

Станом на 1 серпня 2025 року у реєстрі резидентів "Дія.City" уже перебувало 2 210 компаній, що на 330 компаній більше ніж на початку червня та на 740 більше, ніж було на початку року.

Про це свідчать дані, опубліковані Головою комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

При цьому Гетманцев зауважив, що показник нижчий за очікування, а отже значна частина ІТ-індустрії й далі працює через схеми з ФОПами.

Він також зауважив, що 870 резидентів "Дія.City" обрали податок на виведений капітал (ПнВК), що складає 39,4% резидентів, проте ця частка зменшилася з початку року на 8%.

Також зазначається, що у січні-липні 2025 року чинні на 1 серпня резиденти сплатили 16,3 млрд грн податків (без ЄСВ), з них платники ПнВК - 8,1 млрд грн. Це на 7,5 млрд грн більше, ніж торік (у тому числі +4 млрд грн від платників ПнВК).

Структура надходжень була наступною:

* податок на прибуток - 2,3 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК - 0,6 млрд грн (+0,5 млрд грн до 2024 року; з них +0,1 млрд грн від ПнВК);

* ПДВ - 5,6 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК - 3,0 млрд грн (+2,0 млрд грн; з них +1,2 млрд грн від ПнВК);

* ПДФО та військовий збір - 8,4 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК - 4,5 млрд грн (+5,0 млрд грн; з них +2,7 млрд грн від ПнВК).

Станом на перше серпня відшкодування ПДВ резидентам зросло до 0,8 млрд грн на, з яких 0,5 млрд грн отримали платники ПнВК (+0,6 млрд грн р/р; з них +0,5 млрд грн - ПнВК).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес