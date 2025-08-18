Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна виставить на конкурс літієве родовище: у вересні чекають делегацію зі США
13:53 18.08.2025 |
Кабінет міністрів планує до кінця грудня затвердити конкурсні умови, оголосити й провести конкурс на укладення угоди про розподіл продукції твердих корисних копалин щодо літієвої ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Про це повідомляється в програмі уряду Юлії Свириденко, презентованій у понеділок.
Свириденко раніше казала, що цей проєкт може стати дебютним для Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, заснованого в межах угоди про корисні копалини.
"У вересні буде перше засідання ради фонду. Там будуть оголошені перші технічні рішення про запуск фонду. Є домовленості зі Штатами про наповнення з їхньої й нашої сторони першими грошима для інвестицій. І зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців. Приїде велика делегація зі Штатів у вересні з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на подібні проєкти", - сказав міністр економіки, сільського господарства та довкілля Олексій Соболєв під час презентації програми.
У документі сказано, що до 31 грудня 2026 року планується запустити щонайменше три проєкти в рамках фонду, а до 30 червня 2026 року - щонайменше один проєкт через механізм угоди про розподіл продукції щодо твердих корисних копалинах (критичних або стратегічних).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання
|Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу
|Шмигаль на питання про «Фламінго»: українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом.
|Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук
|Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами