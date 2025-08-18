Авторизация

Україна виставить на конкурс літієве родовище: у вересні чекають делегацію зі США

13:53 18.08.2025

Економіка

 

Кабінет міністрів планує до кінця грудня затвердити конкурсні умови, оголосити й провести конкурс на укладення угоди про розподіл продукції твердих корисних копалин щодо літієвої ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Про це повідомляється в програмі уряду Юлії Свириденко, презентованій у понеділок.

Свириденко раніше казала, що цей проєкт може стати дебютним для Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, заснованого в межах угоди про корисні копалини.

"У вересні буде перше засідання ради фонду. Там будуть оголошені перші технічні рішення про запуск фонду. Є домовленості зі Штатами про наповнення з їхньої й нашої сторони першими грошима для інвестицій. І зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців. Приїде велика делегація зі Штатів у вересні з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на подібні проєкти", - сказав міністр економіки, сільського господарства та довкілля Олексій Соболєв під час презентації програми.

У документі сказано, що до 31 грудня 2026 року планується запустити щонайменше три проєкти в рамках фонду, а до 30 червня 2026 року - щонайменше один проєкт через механізм угоди про розподіл продукції щодо твердих корисних копалинах (критичних або стратегічних).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

