Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

12:54 18.08.2025 |

Економіка

 

Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці серпня, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ", - сказала вона під час презентації Програми дій уряду в понеділок.

Свириденко також очікує, що частиною переговорної групи будуть депутати Верховної Ради.

"Ми дуже б хотіли, щоб вимоги наших партнерів були скоординовані з нами. Бажано скоординовані з Європейським союзом... Нам потрібно працювати, щоб програма МВФ і Європейського Союзу між собою координувалися", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

