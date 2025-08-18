Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри планує впровадити «Дія.Офіс», «ЦНАП 2.0» та електронний суд - проєкт програми дій уряду

12:39 18.08.2025 |

Економіка

 

Впровадження "Дія.Офісу", "ЦНАП 2.0" та електронного суду - такі ключові завдання передбачені у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства цифрової трансформації, яка оприлюднена у понеділок.

"Оптимізуємо роботу уряду й держслужби - "Дія.Офіс". Впроваджуємо цифрові сервіси та контрольні процедури для бізнесу, включно з "е-Акцизом". Запускаємо "Мрію" - єдину платформу управління освітою (30-100% шкіл)", - перелічує Мінцифри поставлені цілі.

Зазначається, що міністерство обрало в якості пріоритетів також розширення цифрових послуг в сфері соцзахисту, медицини, податків та підтримки ветеранів і бізнесу.

Крім того, серед поставлених цілей - цифровізація для боротьби з корупцією, а саме впровадження "е-Нотаріату" та онлайн-моніторингу ліцензій грального бізнес.

У проєкті Програми Мінцифри також заявило про плани інтеграції в Single Digital Market: EUDI Wallet та українського КЕП в ЄС.

Окремо, Мінцифри зазначило пріоритети у розвитку зв'язку: 5G пілот, Direct to cell, єдина роумінгова зона з ЄС, інтернет на залізниці та стійкість інфраструктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес