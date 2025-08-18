Авторизация

Українським морським коридором за два роки пройшло понад 5 тисяч суден

 

Із 16 серпня 2023 року Українським морським коридором скористалося понад 5 тис. суден; при цьому 80% вантажів складає агропродукція.

Про це у телеефірі заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

"За цей час (із 16 серпня 2023 року - ред.) коридором пройшло понад 5 тис. суден, які перевезли сотні мільйонів тонн вантажів. Із цього 80% складає аграрна продукція", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що завдяки роботі портів українська продукція доставляється у понад 50 країн світу.

Кулеба також подякував усім - військовим та цивільним - хто щодня своєю працею дозволяє Україні залишатися надійним партнером для усіх цивілізованих країн.

За даними Мінрозвитку, за два роки функціонування Українського морського коридору російські атаки пошкодили або частково зруйнували 442 об'єкти портової інфраструктури та 38 цивільних суден. Крім того, 118 цивільних людей були поранені або загинули.

Попри атаки морем перевезено понад 137 млн тонн вантажів. Коридор є основою гуманітарних ініціатив, як-от Grain from Ukraine та Food from Ukraine, які допомагають постачати продовольство до країн, що стикаються з гострою продовольчою кризою.

Як повідомлялося, 16 серпня 2023 року почав працювати Український морський коридор. Тимчасовий морський шлях було організовано після того, як Росія почала блокування прохід суден тодішнім «зерновим коридором». На відміну від «зернового коридору», українським морським шляхом можна транспортувати не тільки аграрну продукцію.

Вантажообіг портів України у 2024 році досяг рекордного показника в 97,2 млн т; при цьому на експорт Українським морським коридором відправлено 76,4 млн т вантажів до 52 країн світу.
 

