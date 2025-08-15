Фінансові новини
- 15.08.25
- 14:05
RSS
мапа сайту
Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ
13:49 15.08.2025 |
За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2025 року заборгованість перед військовими пенсіонерами з виплати пенсій, донарахованих за рішеннями судів, становить 51,3 мільярда гривень.
Водночас прострочених виплат поточних пенсій військовим пенсіонерам немає, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.
Він зауважив, що сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезний.
"Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", - зауважив Гетманцев.
Він визав, що знайти кошти на погашення цих боргів буде складно, але одни із джерел надходжень має стати детінізація економіки.
