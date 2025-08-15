Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2025 року заборгованість перед військовими пенсіонерами з виплати пенсій, донарахованих за рішеннями судів, становить 51,3 мільярда гривень.

Водночас прострочених виплат поточних пенсій військовим пенсіонерам немає, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

Він зауважив, що сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезний.

"Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", - зауважив Гетманцев.

Він визав, що знайти кошти на погашення цих боргів буде складно, але одни із джерел надходжень має стати детінізація економіки.