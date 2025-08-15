Зарплата в «Армії відновлення» у прифронтових регіонах зросла до 16 000 грн

Кабінет міністрів вирішив підвищити на 33% оплату за виконання суспільно корисних робіт у прифронтових регіонах - замість 12 000 грн почнуть платити 16 000 грн, повідомила Державна служба зайнятості.

Крім того, уряд дозволив залучати до них пенсіонерів віком до 70 років, тоді як раніше участь могли брати тільки офіційно зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені громадяни без постійної зайнятості. Завдяки ухваленим змінам буде залучена більша кількість працівників.

Участь у суспільно корисних роботах для працівників є добровільною.

Зміни стосуються тільки прифронтових територій, в інших регіонах України оплату праці та умови не переглядали.