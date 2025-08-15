Фінансові новини

15.08.25
- 13:09
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Зарплата в «Армії відновлення» у прифронтових регіонах зросла до 16 000 грн
12:42 15.08.2025 |
Кабінет міністрів вирішив підвищити на 33% оплату за виконання суспільно корисних робіт у прифронтових регіонах - замість 12 000 грн почнуть платити 16 000 грн, повідомила Державна служба зайнятості.
Крім того, уряд дозволив залучати до них пенсіонерів віком до 70 років, тоді як раніше участь могли брати тільки офіційно зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені громадяни без постійної зайнятості. Завдяки ухваленим змінам буде залучена більша кількість працівників.
Участь у суспільно корисних роботах для працівників є добровільною.
Зміни стосуються тільки прифронтових територій, в інших регіонах України оплату праці та умови не переглядали.
