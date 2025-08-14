Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за I пів.-2025 зріс у 1,5 раза - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2025 року зросло на 48,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $18,512 млрд з $12,430 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-червнем 2024 року скоротився на 4,2% - до $20,045 млрд, тоді як імпорт зріс на 15,6% - до $38,557 млрд.

Держстат уточнив, що у червні порівняно з травнем поточного року сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 5,6% - до $3,321 млрд, імпорту – зросли на 2,8%, до $7,186 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні 2025 року було негативним і становило $3,865 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,465 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2025 року становив 0,52 (у січні-червні 2024 року - 0,63).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 221 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-червні 2025р.*

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-червень 2025 до січня-червня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-червень 2025 до січня-червня 2024, % Усього 20044.9 95.8 38557.1 115.6 Живi тварини; продукти тваринного походження 961.6 122.5 750 107.6 Продукти рослинного походження 5214.9 78.3 1469 120.5 зернові культури 3990.4 75.8 101 144 Жири та олії тваринного або рослинного походження 3160.1 102.6 148.6 116.9 Готові харчові продукти 1896.4 99.4 1789.5 105.5 Мінеральні продукти 1605.4 84.9 5239.5 119.6 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 122.5 120.7 5140 121 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 517.1 106.3 4419.9 108.6 Фармацевтична продукція 187.5 121.6 1223.5 103.4 Добрива 6.4 94.6 741.1 127.9 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 182.5 104.8 1983.6 103.4 Шкури необроблені, шкіра вичинена 46.6 82.7 115.7 90.9 Деревина і вироби з деревини 830.4 114 115.9 102.8 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 137.4 120.9 439.7 95.6 Текстильні матеріали та текстильні вироби 322.7 103.3 1154.2 102.2 Взуття, головні убори, парасольки 77.3 99.4 202.5 89.5 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 177.7 109.9 378.6 108.4 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 9.9 104.7 52.3 150.6 Недорогоцінні метали та вироби з них 2272.2 105.7 2066 107.5 чорні метали 1538.5 105 815.9 110.9 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 1751.7 116.7 8909.5 139.6 реактори ядерні, котли, машини 502.6 127.1 3350.7 107.3 електричні машини 1249.1 112.9 5558.8 170.7 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 216.4 109.1 5365.3 116.5 засоби наземного транспорту, крім залізничного 50.3 107.9 4186 107.7 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 44.3 99.3 1010.1 122.9 Рiзнi промислові товари 568.4 107.6 502.8 101.6 Твори мистецтва 0.6 7.3 1.1 6.3 Товари, придбаны в портах 0.3 69.8 20.8 93.6

* - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

Дані: Держстат України