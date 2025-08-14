Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за I пів.-2025 зріс у 1,5 раза - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні
2025 року зросло на 48,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року -
до $18,512 млрд з $12,430 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у четвер.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період
порівняно із січнем-червнем 2024 року скоротився на 4,2% - до $20,045
млрд, тоді як імпорт зріс на 15,6% - до $38,557 млрд.
Держстат уточнив, що у червні порівняно з травнем поточного року
сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 5,6% - до $3,321
млрд, імпорту – зросли на 2,8%, до $7,186 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні 2025 року
було негативним і становило $3,865 млрд, у попередньому місяці воно
також було негативним - $3,465 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2025 року становив 0,52 (у січні-червні 2024 року - 0,63).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 221 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-червні 2025р.*
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-червень 2025 до січня-червня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-червень 2025 до січня-червня 2024, %
| Усього
| 20044.9
| 95.8
| 38557.1
| 115.6
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 961.6
| 122.5
| 750
| 107.6
| Продукти рослинного походження
| 5214.9
| 78.3
| 1469
| 120.5
| зернові культури
| 3990.4
| 75.8
| 101
| 144
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 3160.1
| 102.6
| 148.6
| 116.9
| Готові харчові продукти
| 1896.4
| 99.4
| 1789.5
| 105.5
| Мінеральні продукти
| 1605.4
| 84.9
| 5239.5
| 119.6
| Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 122.5
| 120.7
| 5140
| 121
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 517.1
| 106.3
| 4419.9
| 108.6
| Фармацевтична продукція
| 187.5
| 121.6
| 1223.5
| 103.4
| Добрива
| 6.4
| 94.6
| 741.1
| 127.9
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 182.5
| 104.8
| 1983.6
| 103.4
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 46.6
| 82.7
| 115.7
| 90.9
| Деревина і вироби з деревини
| 830.4
| 114
| 115.9
| 102.8
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 137.4
| 120.9
| 439.7
| 95.6
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 322.7
| 103.3
| 1154.2
| 102.2
| Взуття, головні убори, парасольки
| 77.3
| 99.4
| 202.5
| 89.5
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 177.7
| 109.9
| 378.6
| 108.4
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 9.9
| 104.7
| 52.3
| 150.6
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2272.2
| 105.7
| 2066
| 107.5
| чорні метали
| 1538.5
| 105
| 815.9
| 110.9
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 1751.7
| 116.7
| 8909.5
| 139.6
| реактори ядерні, котли, машини
| 502.6
| 127.1
| 3350.7
| 107.3
| електричні машини
| 1249.1
| 112.9
| 5558.8
| 170.7
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 216.4
| 109.1
| 5365.3
| 116.5
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 50.3
| 107.9
| 4186
| 107.7
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 44.3
| 99.3
| 1010.1
| 122.9
| Рiзнi промислові товари
| 568.4
| 107.6
| 502.8
| 101.6
| Твори мистецтва
| 0.6
| 7.3
| 1.1
| 6.3
| Товари, придбаны в портах
| 0.3
| 69.8
| 20.8
| 93.6
*
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською
Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії
Дані: Держстат України