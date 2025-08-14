Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Великий бізнес сплатив до бюджету майже ₴585 мільярдів за сім місяців

16:46 14.08.2025 |

Економіка

 

Великі платники податків за сім місяців сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, що становить 49% усіх надходжень країни за цей період. У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3%, або 64 млрд грн.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб - на 26,4 млрд грн (38,7%), податку на додану вартість - на 18,5 млрд грн (13,9%) та акцизного податку - на 14,2 млрд грн (26,3%).

«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», - зазначає в. о. голови ДПС Леся Каранух.

У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків окремими великими платниками. Найбільші втрати спостерігаються у сфері транспорту, складського господарства та поштової діяльності - 54% великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн (39,5%).

У добувній промисловості 52% платників скоротили сплату на 14,8 млрд грн (38,1%), у тому числі рентної плати за користування надрами - на 7,6 млрд грн (44,6%). У сфері постачання електроенергії, газу та пари 48% платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн (26,9%).

Крім того, переробна промисловість показала зниження сплати податків на 6,8 млрд грн (19,8%) у 38% платників, а в оптовій та роздрібній торгівлі 36% платників скоротили сплату на 10,1 млрд грн (30,8%).
 

