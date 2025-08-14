Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на комерційній авто в Україні за рік упав за рік удвічі

13:52 14.08.2025

Економіка

 

У липні в Україні придбали близько 3,4 тис. легких комерційних авто, що на 43% менше, ніж торік, однак на 7,2% більше проти червня.

Ринок формували чотири основні підсегменти: внутрішні перепродажі (57,9% угод), імпорт вживаних авто (29%), імпорт нових (11,3%) та вироблені/переобладнані в Україні (1,7%) комерційні автомобілі, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

При цьому ринок майже повністю зайнятий вживаними авто, частка нових машин становила всього 13,1%.

Попит на комерційній авто в Україні за рік упав за рік удвічі

 

На внутрішньому ринку за місяць було укладено близько 1 980 угод, переважно щодо купівлі-продажу фургонів, вантажопасажирські та бортові версії купували рідше.

Серед моделей лідерство утримує Mercedes-Benz Sprinter, за ним - Renault Master, водночас попит зберігається і на ГАЗ 3302 ("Газель").

Серед компактних міських комерційних авто вирізняються Renault Kangoo та Fiat Doblo, а в середньому класі стабільно популярні VW Transporter, Renault Trafic і VW Crafter.

Імпорт вживаних LCV поповнив автопарк у липні на 993 машини. У цьому сегменті найпопулярніші моделі - Renault Master і Mercedes-Benz Sprinter, далі - Trafic, Crafter, Kangoo та інші моделі, зручні для міських і регіональних перевезень. У структурі домінують суцільнометалеві фургони, помітна але менша частка у рефрижераторів і бортових машин.

Нових LCV у липні зареєстровано 447, із них 388 імпортних, ще 59 виготовлені або переобладнані в Україні. Найчастіше це фургони, далі - пікапи та рефрижератори. Перелік популярних моделей очолює компактний міський Renault Express, на другому місці універсальний пікап Toyota Hilux, третім став Opel Vivaro.

Вікова структура вторинного сегмента залишається доволі контрастною - середній вік LCV у внутрішніх перепродажах складав 15,9 років, тоді як у "свіжопригнаних" із-за кордону близько 6 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

