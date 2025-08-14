Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем' єрка

13:42 14.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України прийняв рішення перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм-каналі в четвер.

"Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це - виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - написала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку квітня схвалив проведення конкурсів на укладення угоди про розподіл вуглеводнів у межах Межигірської та Свічанської ділянок на заході України на основі відповідних пропозицій Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП щодо ділянок нафтогазоносних надр.

Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.

Свічанська ділянка розташована в межах Стрийського та Самбірського районів Львівської області, Верховинського, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.

Своєю чергою виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко в кінці травня повідомив, що найближчим часом очікується публікація конкурсної документації для участі у конкурсі на укладання угод про розподіл продукції (УРП) на Межигірській та Свічанській ділянках у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

"Маємо дві потенційні УРП, по яким почався процес і відбувся старт конкурсу. Наразі Міненерго як робочий орган відповідної міжвідомчої комісії і сама комісія має затвердити конкурсну документацію. Українські та іноземні компанії матимуть три місяці на подання заявок", - сказав він.

Згідно з представленою Петренком презентацією, площа Межигірської ділянки складає 1,5 тис. кв. км, Свічанської - 1,1 тис. кв. км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

Бізнес