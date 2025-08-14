Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем' єрка
13:42 14.08.2025 |
Кабінет міністрів України прийняв рішення перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм-каналі в четвер.
"Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це - виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - написала вона.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку квітня схвалив проведення конкурсів на укладення угоди про розподіл вуглеводнів у межах Межигірської та Свічанської ділянок на заході України на основі відповідних пропозицій Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП щодо ділянок нафтогазоносних надр.
Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.
Свічанська ділянка розташована в межах Стрийського та Самбірського районів Львівської області, Верховинського, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області.
Своєю чергою виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко в кінці травня повідомив, що найближчим часом очікується публікація конкурсної документації для участі у конкурсі на укладання угод про розподіл продукції (УРП) на Межигірській та Свічанській ділянках у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
"Маємо дві потенційні УРП, по яким почався процес і відбувся старт конкурсу. Наразі Міненерго як робочий орган відповідної міжвідомчої комісії і сама комісія має затвердити конкурсну документацію. Українські та іноземні компанії матимуть три місяці на подання заявок", - сказав він.
Згідно з представленою Петренком презентацією, площа Межигірської ділянки складає 1,5 тис. кв. км, Свічанської - 1,1 тис. кв. км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Попит на комерційній авто в Україні за рік упав за рік удвічі
|Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем' єрка
|Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за «єОселею»
|Прем'єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ
|Українські виробники зброї вже отримали пільгових кредитів на 2,7 млрд грн
|Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін
|Пакет підтримки «Нафтогазу» перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію