Прем'єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

12:46 14.08.2025 |

Економіка

 

Мінекономіки та Держгеонадра проведуть аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах, таке доручення їм дала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об'єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", - написала вона в телеграм у четвер.

Як повідомлялося, у середині липня цього року Кабінет міністрів постановою №845 затвердив переліки корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліки ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування на аукціонів та угод з про розподіл продукції (УРП).

В перший перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення увійшли 11 копалин: алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові та цирконієві руди, а також флюорит. Разом із копалинами критичного значення цей список складає 28 позицій.

Щодо родовищ, то в перелік тих, що надаватимуться у користування на умовах аукціонів, увійшло 60 позицій, тоді як на умовах УРП - 26, з яких по одному - ванадієві та літієві руди, два - калійні солі, п'ять - титанові руди, 17 - уранові руди.

Президент України Володимир Зеленський ще у лютому цього року повідомив, що Україна розпочала аудит власних надр в рамках підготовки меморандуму з США, і має намір захищати бізнес, який зараз законно займається їх розробкою.

"Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія (з укладенням меморандуму про розробку копалин з США - ІФ-У) в будь-якому випадку нам допоможе. По перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит (існуючих ліцензій - ІФ-У). І це вже відбувається", - заявив голова держави.

За його словами, останні серйозні розробки корисних копалин в Україні були 50-60 років тому.

"Тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує, кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робочі. Там, де все справедливо і бізнес цим займається, будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо", - додав Зеленський.

Свириденко нещодавно повідомила, що практична робота створеного навесні-влітку цього року Українсько-Американського інвестиційного фонду відбудови, націленого на роботу з критично важливими корисними копалинами, розпочнеться у вересні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

