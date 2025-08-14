Авторизация

Українські виробники зброї вже отримали пільгових кредитів на 2,7 млрд грн

12:30 14.08.2025 |

Економіка

 
За дев'ять місяців роботи державної програми пільгового кредитування виробників ОПК 50 компаній отримали позики на загальну суму 2,7 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

За даними відомства, ще 23 заявки від оборонних підприємств на суму понад 2,5 млрд грн наразі погоджено до видачі. Також 57 заявок перебувають на різних стадіях розгляду.

"Переважно за пільговими кредитами звертаються виробники БпЛА та комплектуючих до них. Це те, що сьогодні масово працює на нашу оборону, зберігає життя наших воїнів та завдає ударів по ворожій логістиці...", - зауважила заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр.

Як відомо, програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК була ініційована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міноборони наприкінці 2024 року.

Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:

- до 100 млн грн на оборотний капітал - терміном до 3 років;

- до 500 млн грн на інвестиційні проєкти - терміном до 5 років.

Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.

Кредитні гроші можна спрямувати на розширення операційної діяльності, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, підтримку оборотних коштів для розробок нових зразків озброєння та військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво.

Зараз у програмі беруть участь п'ять банків: "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк", "ПУМБ" та "Банк Кредит Дніпро".
За матеріалами: mezha.media
 

