Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Українські виробники зброї вже отримали пільгових кредитів на 2,7 млрд грн
12:30 14.08.2025 |
За даними відомства, ще 23 заявки від оборонних підприємств на суму понад 2,5 млрд грн наразі погоджено до видачі. Також 57 заявок перебувають на різних стадіях розгляду.
"Переважно за пільговими кредитами звертаються виробники БпЛА та комплектуючих до них. Це те, що сьогодні масово працює на нашу оборону, зберігає життя наших воїнів та завдає ударів по ворожій логістиці...", - зауважила заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр.
Як відомо, програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК була ініційована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міноборони наприкінці 2024 року.
Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:
- до 100 млн грн на оборотний капітал - терміном до 3 років;
- до 500 млн грн на інвестиційні проєкти - терміном до 5 років.
Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.
Кредитні гроші можна спрямувати на розширення операційної діяльності, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, підтримку оборотних коштів для розробок нових зразків озброєння та військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво.
Зараз у програмі беруть участь п'ять банків: "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк", "ПУМБ" та "Банк Кредит Дніпро".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем' єрка
|Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за «єОселею»
|Прем'єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ
|Українські виробники зброї вже отримали пільгових кредитів на 2,7 млрд грн
|Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін
|Пакет підтримки «Нафтогазу» перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію