Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати

16:08 13.08.2025 |

Економіка

 

У липні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн або на 5% перевищило показник червня.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Йдеться, що кількість чеків у липні - 915,1 млн шт, це на 36,5 млн шт більше, ніж результат червня - 878,52 млн шт.

Середньодобовий виторг: у липні - 15,8 млрд грн, у червні - 15,5 млрд грн. Зростання +245,5 млн грн на добу.

Середньодобова кількість чеків: у липні - 29,52 млн шт, у червні - 29,28 млн шт.

За інформацією податкової, регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні порівняно з червнем:

Миколаївщина - +7,3%,

Івано-Франківщина - +6,9%,

Одещина - +6,5%,

Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь - по +6,3%.

У податковій зазначають, що зростання фіскалізації у липні зумовлено:

- активною протидією ДПС тіньовим розрахункам та зосередженістю на суб'єктах з високим ступенем ризику ухилення від оподаткування;

- покращенням якості аналітичних інструментів ДПС;

- зміною поведінки бізнесу, який усе частіше обирає легальні інструменти роботи;

- високим рівнем адаптивності підприємців, які попри виклики війни зберігають економічну активність у легальному полі.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес