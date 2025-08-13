Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати
16:08 13.08.2025 |
У липні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн або на 5% перевищило показник червня.
Про це свідчать дані Державної податкової служби.
Йдеться, що кількість чеків у липні - 915,1 млн шт, це на 36,5 млн шт більше, ніж результат червня - 878,52 млн шт.
Середньодобовий виторг: у липні - 15,8 млрд грн, у червні - 15,5 млрд грн. Зростання +245,5 млн грн на добу.
Середньодобова кількість чеків: у липні - 29,52 млн шт, у червні - 29,28 млн шт.
За інформацією податкової, регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні порівняно з червнем:
Миколаївщина - +7,3%,
Івано-Франківщина - +6,9%,
Одещина - +6,5%,
Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь - по +6,3%.
У податковій зазначають, що зростання фіскалізації у липні зумовлено:
- активною протидією ДПС тіньовим розрахункам та зосередженістю на суб'єктах з високим ступенем ризику ухилення від оподаткування;
- покращенням якості аналітичних інструментів ДПС;
- зміною поведінки бізнесу, який усе частіше обирає легальні інструменти роботи;
- високим рівнем адаптивності підприємців, які попри виклики війни зберігають економічну активність у легальному полі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,97 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 56,08 грн/л
|Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році
|Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету
|В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати
|Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай
|На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою