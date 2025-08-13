Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай

16:01 13.08.2025 |

Економіка

 

Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у липні поточного року збільшився на 21,1% порівняно з червнем-2025 - до $608,443 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, лідером в трійці найбільших постачальників авто в Україну у минулому місяці став Китай ($147,87 млн), тоді як у червні він не входив до трійки лідерів.

Друга позиція у США, імпорт з цієї країни збільшився на 30% - до $106,82 млн, третя - у Німеччини, ввіз легковиків з якої зріс незначно - до $87,14 млн.

Минулого місяця до трійки не увійшла Японія, з якої у червні було ввезено авто на $62,53 млн.

Разом з тим, за підсумками січня-липня поточного року в Україну було ввезено легкових авто більш ніж на $3,16 млрд, а найбільшими постачальниками стали Німеччина ($561,47 млн), США ($525,16 млн) та Китай ($407,67 млн).

З інших країн весь імпорт легкових авто за вказаний період становив $1,67 млрд.

Водночас у січні-липні Україна експортувала такі транспортні засоби лише на $4,54 млн, зокрема, в ОАЕ (29,3%) , Чехію (15,7%) та Польщу (11%).

За даними Держмитслужби, у загальній структурі імпорту товарів в Україну у січні-липні частка легкових авто становила 6,89%, в структурі експорту - 0,02%.

Як повідомлялося, 2024 року в Україну ввезено легкових авто на $4,385 млрд - на 8% більше, ніж роком раніше, експортовано на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

До трійки країн, з яких найбільше ввозили авто минулого року увійшли США - $817,9 млн (приріст на 13,2% до 2023 року), Німеччина - $682,16 млн (на 5,8% більше) та Японія - $495,71 млн (скорочення на 12%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес