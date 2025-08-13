Фінансові новини
13.08.25
18:15
RSS
мапа сайту
Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай
16:01 13.08.2025 |
Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у липні поточного року збільшився на 21,1% порівняно з червнем-2025 - до $608,443 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, лідером в трійці найбільших постачальників авто в Україну у минулому місяці став Китай ($147,87 млн), тоді як у червні він не входив до трійки лідерів.
Друга позиція у США, імпорт з цієї країни збільшився на 30% - до $106,82 млн, третя - у Німеччини, ввіз легковиків з якої зріс незначно - до $87,14 млн.
Минулого місяця до трійки не увійшла Японія, з якої у червні було ввезено авто на $62,53 млн.
Разом з тим, за підсумками січня-липня поточного року в Україну було ввезено легкових авто більш ніж на $3,16 млрд, а найбільшими постачальниками стали Німеччина ($561,47 млн), США ($525,16 млн) та Китай ($407,67 млн).
З інших країн весь імпорт легкових авто за вказаний період становив $1,67 млрд.
Водночас у січні-липні Україна експортувала такі транспортні засоби лише на $4,54 млн, зокрема, в ОАЕ (29,3%) , Чехію (15,7%) та Польщу (11%).
За даними Держмитслужби, у загальній структурі імпорту товарів в Україну у січні-липні частка легкових авто становила 6,89%, в структурі експорту - 0,02%.
Як повідомлялося, 2024 року в Україну ввезено легкових авто на $4,385 млрд - на 8% більше, ніж роком раніше, експортовано на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).
До трійки країн, з яких найбільше ввозили авто минулого року увійшли США - $817,9 млн (приріст на 13,2% до 2023 року), Німеччина - $682,16 млн (на 5,8% більше) та Японія - $495,71 млн (скорочення на 12%).
